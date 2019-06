Toyota: Cena aut na vodík se do deseti let srovná s hybridy

Praha - Cena osobních aut na vodíkové palivové články se do deseti let vyrovná ceně hybridních modelů. Očekává to japonská automobilka Toyota, která po světě prodala už 15 milionů hybridů za značky Toyota a Lexus a zároveň je výrobcem prvního sériového vozu na vodík pojmenovaného Mirai. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Cena Toyoty Mirai se pohybuje kolem 60.000 dolarů, tedy asi 1,4 milionu Kč. Hybridní Prius+ stojí 850.000 Kč. Vedle Toyoty mají auta na vodík v různém stádiu vývoje i další automobilky jako například Hyundai, Honda nebo Mercedes Benz. Vedle osobních aut již existují i autobusy na vodíkové články. Ty chce do dvou let začít nasazovat například město Karviná.

První generace Mirai se zatím prodává na vybraných trzích. Technologie nabízí řidičům podobnou praktičnost a jízdní dosah jako klasické vozy na benzín, avšak bez výfukových emisí. "Realisticky očekáváme, že u třetí generace bude cena palivových článků srovnatelná s hybridy," uvedl evropský šéf prodeje a marketingu Toyoty Matt Harrison. Dodal, že Toyota již není daleko od spuštění prodeje modelu druhé generace, přičemž do deseti let se objeví generace třetí.

Současný náskok technologie elektrických vozů je daný delší dobou vývoje i mnohem dostupnější nabíjecí infrastrukturou. Naopak stanic na doplňování vodíku je v Evropě jen několik desítek.

Výrobce k hledání alternativních paliv nutí stále přísnější politika EU ohledně emisí CO2. Do roku 2021 musí být průměrné množství CO2 v rámci modelové nabídky každé automobilky 95 g/km a v dalších letech má dál výrazně klesat. Ke splnění emisních cílů podle Harrisona neexistuje žádná dokonalá technologie. "Připravujeme různé alternativy a necháme na našich zákaznících, která podoba elektrifikace jim nejvíce vyhovuje," dodal.

Hybridní technologie jsou sice ekologičtější než konvenční spalovací motor, stále ale emise CO2 produkují. Hybridní vozy jsou také limitované kapacitou baterií, případně dobou jejich dobití. Auta na vodík vypouští z výfuků pouze vodu, mají vysoký dojezd a doba načerpání vodíku se příliš neliší od běžného natankování benzínu či nafty.

Experti očekávají, že vodíkovou technologii čeká vzhledem k její perspektivě podobný vývoj jako u hybridů. Například Toyota od uvedení prvního Priusu v roce 1997 snížila cenu hybridní technologie o 75 procent.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou palivové články dražší než technologie pro elektromobily a hybridy, je používání platiny při jejich výrobě. Cesta tedy vede přes snižování spotřeby tohoto kovu na jeden automobil.

Technologická firma Bosch, která chce vstoupit na vodíkový trh, slibuje, že technologii dokáže zlevnit současně se snížením spotřeby vzácného kovu. Vlastní konstrukce Bosch si vyžádá pouze obdobné množství platiny jako katalyzátory dnešních naftových motorů.