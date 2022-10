Tošovský ukončil členství v ODS, mandátu po boku SPD se nevzdal

Ústí nad Labem - V pondělí zvolený radní města Ústí nad Labem Pavel Tošovský na výzvu oblastního sdružení ODS ukončil členství ve straně. Mandátu po boku SPD se nevzdal. Město vede koalice ANO a SPD s Trikolorou V sms zprávě o tom dnes ráno Tošovský informoval ČTK. K městské vládě se připojila i Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů (UFO). Hnutí jí na nejbližším jednání vyloučí. Uskuteční se zřejmě v příštím týdnu. ČTK to za uskupení řekl Petr Křivan. Vyjádření Nechybové ČTK zjišťuje.

Na ustavujícím zastupitelstvu byl v pondělí zvolen primátorem Petr Nedvědický (ANO) a náměstci z ANO, koalice SPD s Trikolorou a Nechybová (UFO). Nové vedení města má v 37členném zastupitelstvu 20 hlasů. Nechybová i Tošovský mají nárok na plný plat, byli zvoleni jako uvolnění. Spolustraníci Nechybové i Tošovského zůstali v opozici. UFO se za jednání Nechybové omluvilo voličům, stejně tak ODS za jednání Tošovského.

Předseda oblastního sdružení a poslanec Libor Turek dnes ČTK řekl, že oblastní sdružení Tošovského opakované vyzve, aby mandát složil. "Obávám se, že víc udělat nemůžeme. Budiž to pro nás poučení pro příště při sestavování kandidátek," uvedl Turek.

"Ukončil jsem členství v ODS, abych předešel trapným jednáním a svolávání místního sněmu na Střekově. ODS v Ústí chce být mermomocí v opozici, což by znemožňovalo dotáhnout v pořádku všechny připravované akce," uvedl Tošovský. Míní, že jeho odchodem od občanských demokratů je věc ukončená z jeho strany i ze strany ODS. Ještě v pondělí po svém zvolení prohlásil, že nemíní z ODS odcházet. Upozornil na to, že není v koalici, protože nepodepsal žádnou koaliční smlouvu.

Předseda ODS a premiér Petr Fiala k Tošovskému a jeho účasti ve vedení Ústí nad Labem pro server HlídacíPes.org uvedl, že takový postup považuje za nepřijatelný. K jednání Tošovského se v pondělí vyjádřil i krajský předseda ODS v Ústeckém kraji, poslanec Karel Krejza. Řekl, že Tošovský v ODS skončil. Jednání Tošovského považuje za zradu a za absolutně nepřijatelné. "To, že zastupitel zvolený za ODS, byl zvolen do rady města hlasy SPD a navíc podpořil do vedení města členy SPD, je pro nás absolutně nepřijatelné," reagoval na jednání Tošovského Turek.

V uplynulém volebním období vládla krajskému městu menšinová vláda ve složení ANO, ODS a Pro Zdraví a Sport. Tošovský byl náměstkem primátora. Původně bylo součástí koalice ještě UFO. V roce 2021 nahradilo UFO v koalici hnutí PRO! Ústí. Po řadě neshod z koalice po tři čtvrtě roce odešlo.