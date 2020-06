TOS VARNSDORF zavedl virtuální přejímku strojů

Přední evropský výrobce obráběcích strojů TOS VARNSDORF si dlouhodobě drží pozici v oblasti vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů, obráběcích center. Nyní rozšiřuje nabídku také o portálová obráběcí centra. Firma své produkty exportuje do celého světa, podíl vývozu se každoročně pohybuje okolo 80 procent. Je proto logické, že začínající ekonomická krize způsobená celosvětovým dopadem pandemie nového typu koronaviru se bezprostředně dotýká i této severočeské firmy.

Každý problém má řešení, jde jen o to ho najít a uvést do praxe. Tento motiv se zrcadlí v současné situaci ve firmě. Generální ředitel společnosti Jan Rýdl tuto situaci upřesňuje: „S vědomím toho, že jsme doposud nebyli nuceni přerušit výrobu našich strojů, jsme naše celkové plány produkce a tržeb za prodané stroje neupravovali. Věřím, že případný krátkodobý výpadek v produkci bychom byli schopní dohnat v průběhu roku.“

Dopady pandemie na globální ekonomiku jsou znatelné snad ve všech oblastech činností výrobních firem. Pro TOS VARNSDORF to konkrétně znamenalo, že různá omezení znemožňující cestování mezi státy téměř ze dne na den zastavily práci montérů u zákazníků. Jan Rýdl poznamenává: „Nyní jsme nuceni řešit problémy s nemožností zahájit dokončení staveb našich strojů u zákazníků, nemožností poskytovat servisní služby atd. To vše reálně ohrožuje naplnění našich cílů a poškozuje dobré jméno naší firmy. Nutno ale dodat, že se obávám, že to nejhorší máme ještě před sebou.“

Pět expedic „na dálku”, jedno osobní převzetí

Řešením jsou změny některých postupů přímo ve firmě. Každý vyrobený stroj je na konečné montáži sestaven, oživen a probíhají na něm testy. To se nezměnilo, ale vzhledem k tomu, že co stroj, to velká investice, platilo až dosud pravidlo, že zákazníci (nebo jejich pověření zástupci) si osobně prověřují, zda stroj skutečně splňuje jejich požadavky. Teprve po odsouhlasení může být stroj rozebrán a poté expedován na místo určené zákazníkem. A zde je právě ten kritický moment – když zákazník nemůže přijet, stroj nemůže být předán a posléze expedován.

Tedy pokud nemáte po ruce jiné řešení. To se našlo v tzv. vzdálených (virtuálních) přejímkách. Firma se předem dohodne se zákazníkem na formě přejímky, tedy buď on-line přenosu testování všech důležitých uzlů stroje, nebo pořízení videozáznamů z těchto zkoušek. Zákazník získané informace vyhodnotí a vydá souhlas s expedicí anebo požádá o další zkoušky. Takto byly v dubnu předány tři stroje, v květnu další dva. Teprve nyní, na začátku června, se téměř po třech měsících objevila první zákaznická vlaštovka, kdy si stroj osobně převzal zákazník z Finska.

Čekání na veletrhy, pokles počtu objednávek

Velmi razantně se změnily možnosti prezentace společnosti. Patrné je to v pořádání veletrhů a výstav. V dubnu byl plánován významný veletrh v Šanghaji. Po přesunu na začátek srpna byl nakonec zrušen. Na květen se firma připravovala do Moskvy na tradiční výstavu Metalloobrabotka. Také ta byla nejprve přesunuta na začátek srpna, aby byla definitivně přesunuta na rok 2021. Jan Rýdl k tomu dodává: „Konání dalších veletrhů, jako je MSV v Brně a IMTS v Chicagu, je zatím daleko, takže nyní je ještě předčasné o nich spekulovat.“

Současná situace v celosvětové ekonomice se samozřejmě promítá i do hospodaření firmy. Obchodní ředitel Miloš Holakovský situaci popisuje: „Hospodářské výsledky posledních let se pohybují v rozmezí 1,3 až 1,5 miliardy korun. Pro upřesnění, jde o tržby za vlastní výrobky a služby společnosti TOS VARNSDORF a.s. bez dceřiných společností. Toto číslo představuje zhruba 100 vyrobených a prodaných strojů ročně. Po událostech, mezi něž patřilo stále platící embargo Evropské unie na vývoz do Ruské federace, výkyvy ceny ropy, celní válka mezi USA a Čínou a v neposlední řadě brexit, se nyní stejně jako celý svět potýkáme s pandemií koronaviru. Jsme proexportně orientovaná firma, proto je pro nás nemožnost cestování velice kritická. Máme nyní ve světě několik strojů, k nimž není možné vyslat montéry na stavbu. Většina firem po světě omezila anebo uzavřela své provozy, což znemožnilo jednání o nových kontraktech. Příjem objednávek se snížil, což bude mít negativní vliv na výsledky druhého pololetí 2020 a začátku roku 2021.“