TOP 09 vyzvala, Petříčka ať povolá ruského velvyslance

Praha - Opoziční TOP 09 vyzvala dnes ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby kvůli sporu o pražskou sochu sovětského maršála Ivana Koněva v Praze a slovním výpadu ruského ministra kultury Vladimira Medinského na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09), povolal k vysvětlení ruského velvyslance.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil připomenul, že ruský ministr Koláře označil za člověka, který se chová jako nacista. "Vyzýváme ministra, aby si předvolal velvyslance, tento incident nemůže skončit jeho vyjádřením pro média," uvedl po zasedání předsednictva strany.

Petříček už v pondělí avizoval, že diplomacie ve sporu plánuje další kroky, jaké, neuvedl. V pátek se proti výroku Medinského ohradil.

Kolem Koněvova památníku v Praze 6 panuje dlouhodobá kontroverze, která vyústila v pravidelné poškozování sochy, pokusy ji ohradit a demonstrace. Starosta chce proto sochu přestěhovat, městská část o tom má jednat 12. září. Koněvova dcera v ruských médiích oznámila, že chce památník dopravit do Ruska. Starosta šestého pražského obvodu to označil o víkendu za vstřícný krok, který by mohl situaci uklidnit.

Petříček po pátečním výroku Medinského vyzval všechny strany sporu k věcnému dialogu, Medinského vyjádření ale nepovažuje za vhodné a vyzval ho k omluvě. Po omluvě volají i další politici, například předseda ODS Petr Fiala.