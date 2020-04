TOP 09 chce upravit pomoc živnostníkům i délku nouzového stavu

Praha - Opozice podle šéfa sněmovního klubu TOP 09 Miroslava Kalouska chystá společný pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na pomoc živnostníkům, jejichž podnikání omezila opatření proti epidemii koronaviru. Jednorázových 25.000 korun označil vůči živnostníkům za krutý výsměch vzhledem k fixním nákladům, které většina z nich má. TOP 09 ve Sněmovně příští týden také nepodpoří vládní návrh na prodloužení nouzového stavu o měsíc. Od vlády chce slyšet důvody a její plány na využití tohoto času. Připravena je TOP 09 hlasovat pro dvoutýdenní prodloužení.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ve videokonferenci novinářům řekla, že nechce vládě vydávat bianco šek. Od kabinetu žádá například úpravu návrhu na plošné odsunutí nájmů. "Půjde o další problémy majitelům prostor pro podnikání i bydlení," uvedla s tím, že podmínky opatření má kabinet upravit tak, aby se vztahoval pouze na potřebné. Ne ve všech případech to je třeba, uvedla a upozornila na možnost soudních doher sporů o nájmy.

Vláda by měla podle TOP 09 také zajistit plošné testování koronaviru mezi pracovníky sociálních služeb, aby chránila nejzranitelnější seniory. Zatím to podle opozice nečiní. Do výroby ochranných prostředků by pak stát měl zapojit české firmy, které jsou schopny vyrábět kvalitní teploměry, nanoroušky či části poptávaných testovacích sad. "Začněte využívat tento úžasný potenciál," vyzval vládu poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Kvůli pochybnostem o demokratičnosti postupu vlády spustila TOP 09 petici, v níž žádá, aby se v době nouzového stavu neomezovaly pravomoci Parlamentu. "Považuji za nezbytné v této těžké době nebrat na lehkou váhu ani ohrožení naší demokracie a právního státu. Nesmíme dopustit, aby naše demokracie umřela na COVID-19. Velkým varováním pro nás musí být současná situace v Maďarsku, kde vláda pod záminkou boje s koronavirem prakticky odstavila parlament od rozhodování," uvedl první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Zmínil diskutovaný materiál ministerstva obrany o změně zákona, který by oslabil roli Parlamentu v době krize, ale také šikanování některých firem ze strany státu.