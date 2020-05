TOP 09 chce po vládě razantnější přístup k Rusku: Nejsme gubernie

Praha - Opoziční TOP 09 chce, aby vláda razantněji vystoupila proti vměšování se Ruska do českých záležitostí, a to včetně vyhoštění diplomata. Ve Sněmovně dnes strana navrhne, aby poslanci zařadili na svůj program jednání o vztazích s Ruskem. Podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové se vláda k situaci, kdy Rusko vyhrožuje českým komunálním politikům, nevyjadřuje razantně a schovává se za ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). "Nejsme ruská gubernie," řekla novinářům Pekarová Adamová před zahájením schůze.

V souvislosti s výroky ohledně Ruska by podle TOP 09 neměl být součástí vedení dolní parlamentní komory předseda komunistů Vojtěch Filip. Strana začala sbírat podpisy k jednání, na kterém by mohl být z funkce místopředsedy odvolán. "Každý poslanec, kterému záleží na důvěryhodnosti Poslanecké sněmovny, by měl hlasovat o odvolání Filipa, pomáhá zájmům Ruské federace," uvedla Pekarová Adamová. Nejsilnější sněmovní klub ANO nebude pro odvolání Filipa, řekl jeho předseda Jaroslav Faltýnek.

Piráti na tiskové konferenci avizovali, že jejich poslanecký klub připojí své podpisy. "Na klubu jsme se shodli, že odsuzujeme celou řadu nechutných relativizujících výroků Vojtěcha Filipa na adresu demokraticky zvolených politiků, mezi nimi i primátora Zdeňka Hřiba. Podpoříme svými podpisy návrh na odvolání Vojtěcha Filipa z pozice místopředsedy Sněmovny, protože to není zdaleka poprvé, co dělá Poslanecké sněmovně takovými výroky ostudu," řekl poslanec Jan Lipavský.

ANO pro odvolání Filipa hlasovat nebude. "Stejně jako jsme nebyli pro odvolání pana (předsedy SPD Tomia) Okamury," řekl Faltýnek. Vládní hnutí podle něj ani nechce, aby se záležitost dostala na aktuální jednání Sněmovny. Přednost mají zákony, které mají pomoci lidem a firmám zasaženým vládními opatřeními proti koronaviru. "Pro nás je priorita schválit zákony pro lidi, firmy, sportovce než se několik hodin dohadovat, jestli odvoláme z pozice místopředsedy pana Filipa, nebo ne," podotkl.

Pekarová Adamová připomněla, že pod policejní ochranou jsou pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Rusko kritizuje Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný je terčem kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním.

Podle týdeníku Respekt do Česka také přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle Adamové by měl být tento muž vyhoštěn.

Filip k informaci o ruském agentovi ve víkendové debatě řekl, že bezpečnostní experti jako někdejší šéf vojenské rozvědky Andor Šándor to odmítli; prý "takovou blbost ještě nečetli". Kritizoval současně pražské politiky. "Oni jsou ti, kteří tady oslavují fašismus. Postavit památník vlasovcům je jako postavit pomník fašismu," uvedl.

