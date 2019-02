Praha - TOP 09 bude vyjednávat se Starosty a nezávislými (STAN) o společné kandidátce pro květnové volby do Evropského parlamentu. Výkonný výbor TOP 09 dnes schválil podmínky spolupráce, schůzka zástupců stran by mohla být příští týden. ČTK to dnes oznámil předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Starostové už se dohodli na spolupráci pro evropské volby se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů.

Výkonný výbor TOP 09 se vyslovil pro spolupráci proevropských stran a hnutí při evropských volbách a pověřil vyjednávací tým jednáním o společné kandidátce se STAN. "Výkonný výbor dnes schválil podmínky spolupráce s hnutím STAN, chtěli bychom se potkat příští týden. Věřím, že se dohodneme a v polovině února představíme společnou proevropskou kandidátku," uvedl Pospíšil.

Uskupení spolupracovala už dřív. TOP 09 kandidovala do Sněmovny s podporou Starostů v roce 2009 a 2013, společnou kandidátku strany měly také při minulých evropských volbách před pěti lety. Spolupráce skončila předloni, do Sněmovny se v roce 2017 obě strany jen těsně dostaly samostatně. Společnou kandidátku ještě se zástupci KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla postavily TOP 09 a STAN do loňských komunálních voleb v Praze.

STAN spolupráci se Zelenými a regionálními subjekty pro evropské volby oznámili v úterý. Volební lídr STAN a nynější europoslanec Stanislav Polčák tehdy uvedl, že dál chtějí jednat s TOP 09 s cílem sjednotit proevropské politické síly. Jednání Starostové vedou i s europoslancem Jaromírem Štětinou, který se rozešel s TOP 09 a chce kandidovat za nové hnutí Evropa společně, které vytvořil.