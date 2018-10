Praha - TOP 09 a STAN budou hlasovat pro vydání poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) k trestnímu stíhání. Policie ho chce stíhat pro podezření z pomluvy někdejšího prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Sociální demokracie dala svým poslancům volné hlasování. Lidovci se budou řídit rozhodnutím mandátového a imunitního výboru, který Sněmovně doporučil Ondráčka ke stíhání nevydávat. Proti vydání svého poslance jsou i komunisté.

Předseda STAN Petr Gazdík novinářům řekl, že hnutí doporučil hlasovat v rozporu s návrhem mandátového výboru i kvůli tomu, jak na jednání výboru vystupovali policisté a státní zástupci. Ti podle Gazdíka ubezpečili, že nejde o šikanu poslance,ale o prošetření toho, zda Ondráček vědomě říkal nepravdu. "Mělo by to být předmětem řádného soudu, proto se (poslanecký) klub rozhodl pro vydání," řekl Gazdík.

Vydání Ondráčka podpoří i TOP 09, i když předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek nepovažuje řešení věci prostřednictvím trestněprávního stíhání za správné. "Nepochybně pan Horáček byl pomluven. V politické diskusi se zjevné pomluvy mají řešit občanskoprávním sporem a nemá za sebe ten pomluvený nechat jednat stát v trestním stíhání," řekl Kalousek.

ČSSD nechává hlasování na rozhodnutí jednotlivých poslanců, podle předsedy klubu Jana Chvojky tak činí u vydávání poslanců ke stíhání vždy. Chvojka také na tiskové konferenci řekl, že bude usilovat o vyřazení pomluvy z trestního zákoníku, podle něj se proti ní lze dostatečně bránit občanskoprávním procesem. Svůj návrh ale nechce spojovat s případem Ondráčka.

Lidovci se rozhodli hlasovat podle doporučení mandátového výboru. Podle nich převážilo na poslaneckém klubu stanovisko, že by se poslanecká imunita na výroky poslanců neměla omezovat pouze na to, co řeknou při schůzi Sněmovny.

Proti vydání Ondráčka bude také KSČM. Podle poslankyně Hany Aulické Jírovcové se Ondráček chystá ve středu před projednáním žádosti o vydání vystoupit před Sněmovnou se svým stanoviskem k případu.