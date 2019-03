Praha - Kandidáti TOP 09, Starostů a nezávislých (STAN) a dalších uskupení chtějí v kampani pro volby do Evropského parlamentu oslovit proevropského voliče, který chce, aby Česko bylo aktivním členem Evropské unie. Vylučují referendum o vystoupení z Evropské unie. ČTK to dnes před jízdou kandidátů tramvají skrz Prahu řekl předseda TOP 09 a lídr kandidátky Jiří Pospíšil.

Konkrétní programové body chce koalice představit na programové konferenci za dva týdny. Kandidáti na ní budou prezentovat jednotlivé záležitosti, oponovat je budou odborníci, nebude to debata jen mezi politiky. Základními programovými okruhy budou evropská i národní bezpečnost, ekologie a rozvoj vnitřního trhu a kvality života občanů, řekl Pospíšil.

Podle něj se čtvrtina témat, která se řeší v Evropském parlamentu, týká ekologie. "Viz poslední debata o znečištění ovzduší. Česká republika bohužel nedrží limity, které má splňovat," poznamenal. Na ekologii má podle Pospíšila TOP 09 odborníka Jakuba Hrušku, který je na kandidátní listině na 15. místě. "Ale máme tady také kolegy ze Zelených, z LES, budeme nabízet fundované odborníky na oblast ekologie," doplnil Pospíšil.

Koalice chce českým občanům ukázat, že Evropská unie pozitivně ovlivňuje jejich život, nejen z hlediska makroekonomických ukazatelů. Konkrétní přínos pro občany demonstroval Pospíšil na konci roamingu v unii nebo snížení bankovních poplatků.

Kandidátku podporují také Strana zelených, Liberálně ekologická strana (LES) a různá regionální uskupení. Podle Pospíšila nebyl problém najít programový konsensus. Se Zelenými se shodují na ekologických tématech, rozdílný pohled mají na jadernou energetiku. "Ale to neřeší Evropská unie, nekandidujeme spolu do národního parlamentu," řekl Pospíšil. Zelení jsou podle něj též výrazně proevropští a orientovaní na západ.

Pospíšil by byl pro to, aby koalice byla ještě širší, rád by v ní viděl také zástupce KDU-ČSL, kteří ale postavili vlastní kandidátku. Upozornil také, že například v Polsku vznikla široká fronta všech demokratických stran, které kandidují v eurovolbách společně.

Za realistický považuje zisk tří mandátů, za velký úspěch by považoval obhajobu současných čtyř míst. "Deset a více procent považuji za solidní výsledek," řekl. Na kampaň dá koalice deset až 15 milionů korun, povede ji standardními způsoby: billboardy, skrze média a sociální sítě.

Na prvních třech místech kandidátky jsou kromě Pospíšila Stanislav Polčák (STAN) a Luděk Niedermayer (TOP 09). Například na pátém místě listiny figuruje předseda Zelených Petr Štěpánek a na desátém manželka bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka, někdejší poslankyně Kateřina Bursíková Jacques, reprezentující LES. V první desítce jsou také například bývalí poslanci TOP 09 Marek Ženíšek a Gabriela Pecková a technik Pavel Pavel, jenž se proslavil tím, že se mu v roce 1986 podařilo na Velikonočním ostrově "rozchodit" obří sochy moai.

Eurovolby se budou letos konat 24. a 25. května, čeští zástupci obsadí v Bruselu 21 křesel.