Tomeček chce dál jezdit Dakar v Africe, chce ale silnější motor

Praha - Jubilejní desátý start na závodě Africa Eco Race, který vede po stopách původní dakarské rallye, má za sebou pilot Tomáš Tomeček. Zkušený jezdec obsadil s kamionem Tatra třetí místo a podeváté se prosadil na pomyslné stupně vítězů. Pro příští ročník ale plánuje ze svého pohledu radikální změnu - chce zvýšit výkon motoru.

"Pokud chceme závodit s nejlepšími, potřebujeme výkon zvýšit ze současných 700 koní na tisíc. Letos jsem poznal, že můj současný výkon už nestačí," řekl Tomeček na dnešní tiskové konferenci v Praze. "S podvozkem jsem spokojený, ale potřebujeme výkon. Chtěl bych auto posunout dál, ale nejsme tak (finančně) silní. Budeme o tom jednat s fabrikou i našimi partnery," uvedl jedenapadesátiletý pilot.

Tomeček je po celou kariéru spojený s Tatrou a stejné to bude i nadále. "Chci si nyní vyzkoušet speciální model Tatry pro hasiče, který má silnější motor, ale také automatickou převodovku," prozradil Tomeček, jenž doposud vždy preferoval manuální řazení. Svůj speciál Tatra 815 s oblibou označuje jako retro.

Rodák z Přerova patří mezi nejzkušenější závodníky na Africa Eco Race a letos se stejně jako v předešlých dvou letech v rallye představil bez navigátora i mechanika. "Vyhovuje mi to tak a zvykl jsme si na to, takže to neplánuji měnit. Může se ale stát, že přijde nějaký (finanční) partner a řekne mi, že chce, abychom jezdili alespoň ve dvou," řekl Tomeček.

Sám se opět dokázal vypořádat s náročnou tratí 12. ročníku rallye. "Letos extrémně foukal vítr a soutěž byla náročná na navigaci. Já jsem měl největší problémy hned v první etapě, kdy jsem zabloudil. Nakonec z toho bylo třetí místo, což bylo super," pochvaloval si Tomeček, který nestačil jen na Maďary Miklóse Kovácse a Károlyho Fazekase, kteří startovali s výkonnějšími a modernějšími vozy Scania.

Tomeček v minulosti závodil i na původní Rallye Dakar v Africe, má tedy na kontě již 24 startů na soutěžích v této lokalitě. "Dělá mi to velkou radost a chtěl bych tam jezdit, dokud mi to zdraví a partneři dovolí. Chci si užívat radost řídit auto," pousmál se Tomeček, jehož inspirují i soupeři. "V Africe jsem potkal dva velké vzory, šestasedmdesátiletého pana Esserse a o dva roky staršího pana Sugawaru. A viděl jsem, co ve svém věku dokážou," řekl.