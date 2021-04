Tomášek litoval kontaktu s Kváčou, věří v odpověď Sparty v Liberci

Praha - Svým gólem 16 sekund před koncem útočník David Tomášek jen zkorigoval porážku hokejistů Sparty v druhém semifinálovém utkání extraligy s Libercem na 1:3. Klíčová pro vývoj utkání byla jeho role u situace ze 46. minuty. Po dorážce Andreje Kudrny se sice Pražané radovali z vyrovnaní na 1:1, ale po trenérské výzvě Bílých Tygrů videozáznam sudím Renému Hradilovi a Romanu Mrkvovi odhalil Tomáškovo strčení rukou do gólmana Petra Kváči a branka neplatila.

"Kontakt tam asi byl. Já jsem byl v souboji s bekem a chtěl jsme se jen trošku opřít, protože jsem tam přepadával. On spadl, jak spadl. Je tenká hranice, kdy gól platí a kdy ne. Nevím, jak by to bylo v jiných ligách... Prostě neplatil. Škoda, že jsem tam tu ruku natáhl," řekl Tomášek v on-line rozhovoru s novináři.

Podle pětadvacetiletého Tomáška je škoda, že se takový branky neuznávají. "Zvlášť v play off. Možná v Americe by to uznali. Každopádně dneska to byl důležitý moment. Myslím si, že Kváča už včera odpadl, dneska taky a trošku to přihrál. Rozhodně nemám takovou sílu jako Milan Jurčina, že bych ho jednou rukou odhodil takhle dozadu. Rozhodčí to tak viděli a už je to za námi," zmínil Tomášek siláka ze sparťanské obrany.

Pražané jako vítěz základní části z výhody domácího prostředí na úvod boje o finále nevytěžili nic a v součtu se sobotní porážkou 1:5 nabrali v sérii na čtyři vítězné zápasy ztrátu 0:2. Liberec jim svou hru nedává moc šancí na úspěch.

"Hrajou dobře v systému a pomohlo jim to menší hřiště. Je tam míň prostoru a můžou pak udělat takovou zeď ve středním pásmu. Hrajou dobře u sebe v pásmu. Dobře se na menší hřiště připravili a my jsme naopak nebyli schopní si s tím úplně poradit," podotkl Tomášek. Věří, že se ve středu a ve čtvrtek v Liberci karta obrátí.

"Paradoxně nám může trochu pomoct to větší hřiště u nich. Máme spoustu prostoru ke zlepšení a věřím, že to vyrovnáme," prohlásil.

I jeho branka v závěru měla být znamením, že Pražané mohou defenzivu Liberce překonat. "Vždycky pomůže, že jejich gólman neměl nulu, ale mrzí mě, že to přišlo takhle pozdě. Měli jsme tam střel dost a zrovna tato ke konci tam takhle zaplula. Chtělo to trošku dřív," prohlásil Tomášek.

Je mu jasné, že se Sparta dostala v boji o první titul od roku 2007 do těžké pozice. V Liberci potřebuje ve středu nutně uspět, jinak by k případnému postupu musela předvést obrat z 0:3 na zápasy, což se nikomu v historii v play off domácí soutěže nepovedlo.

"Těžké to bude jako každý zápas. Oni teď budou trošku pod tlakem, že to budou muset dotáhnout. Nám se paradoxně můžou trošku uvolnit ruce. Potřebujeme tam jít s čistou hlavou, zlepšit nějaké věci a vrátit to zpátky," podotkl Tomášek.

Sparta v této sezoně tři zápasy za sebou dosud neprohrála. "Zažili jsme menší výpadek okolo Vánoc, kdy jsme prohrávali zápasy. Teď je na nás, jak se s tím porovnáme," uvedl Tomášek. "Vůbec jsme dnes ale nepředvedli špatný výkon, bylo to o jednom gólu, pak se to otevře a nějaké góly tam třeba napadají. Budeme bojovat dál a věřím, že budeme hrát líp a líp. Naše výkony půjdou nahoru a rozhodně jim nedáme nic zadarmo," dodal.