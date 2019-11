Tomáše Řepku soud z vězení na podmínku nepustil

Plzeň - Okresní soud v Plzni dnes nepustil fotbalistu Tomáše Řepku podmíněně z vězení. Řepka totiž nesplnil několik zákonných podmínek. Mimo jiné soud nepřesvědčil, že se polepšil, žádost o předčasné propuštění navíc podal před uplynutím třetiny trestu. To bude až v polovině prosince. ČTK byla vyhlášení rozhodnutí soudu, který zasedal přímo v plzeňské věznici, přítomna. Řepka si ponechal lhůtu na případné podání stížnosti proti usnesení ke Krajskému soudu v Plzni. Státní zástupkyně, která s podmíněným propuštěním nesouhlasila, se práva na stížnost vzdala.

Pětačtyřicetiletého Řepku na jaře poslaly soudy na dva a půl roku do vězení za zpronevěru luxusního vozu, za internetové útoky na jeho druhou exmanželku a za maření úředního rozhodnutí. Řepka nastoupil do vězení 27. května v Praze - Ruzyni, v červnu ho vězeňská služba převezla do borské věznice v Plzni. Ve výkonu trestu je dnes 169 dní. Od celkových 30 měsíců vězení se mu odečetlo 293 dní za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací. Třetina trestu, po níž lze podle zákona žádat o podmíněné propuštění, uplyne až 15. prosince, uvedl soudce. Řepkova obhájkyně ale přišla s jinou teorií výpočtu a naopak tvrdila, že třetinu trestu si její klient odseděl už v červnu a nyní už má za sebou dokonce jeho polovinu. Podle zákona si vězeň může obecně po zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění požádat znovu až po půl roce.

K Řepkově žádosti o propuštění se připojila i věznice, kde si za chování vysloužil jednu kázeňskou odměnu, naopak nedostal žádný kázeňský trest. Slušné a řádné chování ve věznici ale soud považuje za normální, uvedl soudce. Řepka také chodí do práce na nestřežené pracoviště mimo věznici do soukromé pekárny. Soud přesto nepřesvědčil, že od konce května uplynula dostatečná doba na jeho polepšení. Přispěl k tomu sám Řepka. Například když dnes soudu řekl, že podání smyšlených erotických inzerátů za jeho druhou bývalou manželku byl z jeho strany zkrat a klukovina. "To není výraz, který by měl být použitý po několika měsících ve výkonu trestu. To vyjádření by mělo být daleko pádnější. Působí to jako bagatelizování a neuvědomování si odpovědnosti," konstatoval soudce.

Připomněl také, že bývalý fotbalový reprezentant nasbíral za poslední dobu několik soudních rozhodnutí v různých případech. Za 3,5 roku to bylo pět soudních rozhodnutí. Řepka dostal nejdříve jen podmíněný trest, který mu byl později proměněn v nepodmíněný. "Dostal šanci podmíněného trestu, nevážil si toho a dopustil se dalších skutků. Četnost a závažnost skutků ještě nepostačuje k přesvědčení soudu, že bylo prokázáno polepšení," uvedl soudce.

Řepka soudu řekl, že ho mrzí, čeho se dopustil a že svých činů lituje. "Chtěl bych, abyste mi dali šanci, abych mohl dokázat, že to bylo jediné zaváhání v mém životě," řekl. Po propuštění z vězení má prý zajištěnou práci trenéra u fotbalového klubu v Hostivaři, spolupracuje také s přerovskou neziskovou organizací. Má byt v Praze, platí výživné na svého sedmiletého syna, peníze prý dává i starším dospělým dětem, v rámci možností splácí své závazky.

Pravomocný verdikt pražského městského soudu si vyslechl letos v dubnu. Odvolací senát mu uložil dvouleté vězení za zpronevěru luxusního vozu a internetové útoky na jeho druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech. V květnu mu přibyl další půlrok za mřížemi za to, že opakovaně sedl opilý za volant a ve zkušební době podmíněného odsouzení se dopustil dalších trestných činů. Soud mu naopak neuložil navrhované vězení za neplacení alimentů na syna.

Někdejší reprezentant vydělal fotbalem podle své biografie zhruba 400 milionů korun hrubého, především díky devítiletému angažmá v zahraničí v italském klubu ACF Fiorentina a anglickém West Ham United. V české lize hrál za Ostravu, Spartu a České Budějovice, s profesionálním fotbalem skončil v roce 2012.