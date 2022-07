Tomáš Zohorna je další posilou hokejových Pardubic, kam se vrací ze Švédska

Pardubice - Hokejový útočník Tomáš Zohorna se po roce ve švédském Oskarshamnu vrátil do Pardubic, s nimiž slavil dva tituly. Dynamo dnes představilo další posilu pro extraligovou sezonu, v níž bude patřit k hlavním favoritům. Nejstarší ze tří bratrů Zohornů podepsal smlouvu na tři roky.

Východočeši sháněli posilu do útoku po odchodech Matěje Blümela a Lukáše Sedláka do NHL. "Říkal jsem to už předloni, že pokud se budu vracet do Česka, tak první, s kým budu chtít jednat, budou Pardubice. Nabídky z jiných týmů byly, všichni však věděli, že když začnu jednat v Česku, Pardubice budou číslo jedna. Jsem rád, že to takhle dopadlo," uvedl na klubovém webu čtyřiatřicetiletý Zohorna.

Reprezentační centr, jenž letos startoval na olympijských hrách v Pekingu, slavil v Pardubicích titul v letech 2010 a 2012. Jejich útok pak po letech v Chabarovsku v KHL a roce ve Švédsku posílil už na konci sezony 2020/21 před play off. Nyní ví, že s posíleným týmem budou ambice nejvyšší.

"Bude to pro mě zajímavé a jsem rád, že se tady buduje tým, který by měl patřit mezi nejlepší v lize. Bude pro mě čest hrát za takový tým a těším se na to, bude to velká výzva," uvedl Zohorna. V mužstvu se potká i s dalším členem zlatého kádru z roku 2012 Lukášem Radilem, jenž se vrátil do mateřského klubu z Dinama Riga.

Už dříve Východočechy posílili vedle Radila brankář Roman Will a útočník Tomáš Hyka z Čeljabinsku, obránci David Musil z mistrovského Třince, Tomáš Dvořák ze Sparty a Slovák Peter Čerešňák z Plzně.