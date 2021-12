Tomáš Moravec: Veletrhy musí jít naproti mladším generacím

Tomáš Moravec (47) nastoupil do Veletrhů Brno hned po ukončení vysoké školy v roce 1999 a pohybuje se v jejích vrcholných manažerských pozicích 18 let. Působí také ve výstavářských asociacích.

Společnost Veletrhy Brno a. s., zavedená firma ve 100procentním vlastnictví města Brna, má od 1. prosince tohoto roku nového ředitele. Na post Jiřího Kuliše, který byl u kormidla od konce roku 2009, byl vybrán dosavadní šéf obchodu Tomáš Moravec. Sedmačtyřicetiletý manažer, který nastoupil do Veletrhů Brno hned po ukončení vysoké školy v roce 1999 a pohybuje se v jejích vrcholných manažerských pozicích 18 let, chce přinést do kalendáře akcí nová témata s cílem oslovit mladší cílové skupiny, omladit personál a efektivněji využívat areál výstaviště.

Nový generální ředitel vzešel z 60 uchazečů o tuto funkci, základní kvalifikační kritéria jich splnilo zhruba deset. V rozhodujícím kole porazil Moravec někdejšího brněnského primátora Petra Vokřála, přičemž o výsledku informovala některá média už v půlce listopadu.

“Asi jsem byl dobrým optimem a kompromisem pro volbu, protože jsem celý život strávil na výstavišti. Znám tuto firmu přes 20 let, jsem součástí její historie, znám různé stupně jejího vedení a firma nemá přede mnou tajnosti. O to rychleji bych se měl adaptovat na nové podmínky a přemostit kovidovou dobu, která nás těžce zasáhla,” uvádí Moravec v Četkastu Pro Business, který s ním natočila ČTK Protext.

Veletrhy, předpokládá nový ředitel, by se měly časem vrátit k normálu, ale nejspíš už ne v rozsahu, známém před rokem 2019. “Veletržní kalendář, jak ho známe, bude zapotřebí doplnit novými tématy. Digitalizace se stala běžnou součástí našeho života a celý vývoj značně urychlila. Měli bychom se proto ještě více chopit tématu digitálního přenosu informací, který jsme dostali do určitých proporcí. Mám na mysli například služby v podobě videokonferencí,” líčí Moravec.

Fyzický kontakt, který mohli návštěvníci Brna opět zažít od letošního září včetně listopadového Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), se podle Moravec “digitálem” nahradit nedá. “Když jste u toho prezenčně, vnímáte danou událost všemi smysly. To digitální přenos zprostředkovat neumí. Ovšem v situaci, kdy není zbytí, je on-line komunikace jedinou možnou volbou,” připouští generální ředitel.

Témata pro rok 2022 společnost má, protože veletrhy se chystají měsíce dopředu. “Rádi bychom v budoucnu profilovali Brno jako město gamingu. Sport, tanec a hry jsme ostatně stihli představit na konci listopadu na festivalu Life! Nové generace Y a Z jsou v těchto věcech zběhlé, zajímají se o ně. Musíme o ně doplnit naši cílovou skupinu. Na jedné straně máme tradici, kterou představují technologické celky výstaviště. Na straně druhé musíme umět vytvořit produkty, které budou nastupující generace vnímat a užívat si je.”

Zahraniční vystavovatelé, kteří vždy tvořily důležitou součást velkých podniků jakou jsou výstavy IDET, MSV či Salima, představují v současnosti problém, a to kvůli omezeným možnostem cestování. “Na MSV nemohlo vystavovat partnerské Rusko a řada pravidelných účastnických zemí. Přibyly zato Tchai-wan a Indonésie. Pokud by se podařilo veletrhy z masového omezování pohybu vyjmout, hodně by nám to usnadnilo práci,” připomíná Moravec. Ve vyhledávání zajímavých teritorií spolupracují Veletrhy Brno s ministerstvem průmyslu a obchodu, mezi adepty na možné partnerství figuruje třeba Vietnam.

K větší efektivitě společnosti má přispět mimo jiné vyšší míra pronajímání jejího zázemí. Areál v Brně považuje Moravec za členitý a vhodný pro externí pořadatele. Ti uspořádají v nadcházejícím roce Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER (firma TERINVEST s.r.o.), celá řada škol se podělí o organizaci Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS. Revitalizace a modernizace se dotkne i skladového hospodářství firmy.

“Pandemie, konkrétně práce z domova, nám umožnila odpoutat se od docházky do kanceláře a zaměřit se na podstatu a přidanou hodnotu naší činnosti,” shrnuje myšlenkový posun a původ nových úvah Moravec.

Z někdejších téměř 300 zaměstnanců zůstalo po prvním náporu koronavirové krize necelých 200. “Počet lidí se odvíjí od práce, kterou vykonávají, od toho, co potřebujeme zajistit. V dnešní době musíme velmi pečlivě zvažovat, zda ji budeme zadávat, nebo na ni mít pracovníka, kterého zcela vytěžíme. Matematika musí být. Rád bych provedl jisté omlazení personálu. Lidé tu pracují v průměru 18 let, což je příjemná věrnost vůči firmě. Jenže potřebujeme i čerstvý vítr zvenčí, jiné smýšlení a úhly pohledu. Nastupující generace očekávají od veletrhů něco nového. Sám to vidím, když přednáším předmět Veletrhy a výstavy (na Masarykově univerzitě), potkávám se s majiteli firem a marketéry a dostávám zpětnou vazbu. Očekávám, že s městem budeme na novém konceptu dobře spolupracovat,” míní generální ředitel.

Navzdory vymoženostem a inovacím stále platí, že smyslem veletrhů je živý kontakt, zdůrazňuje Moravec. “Fyzická účast bude napříště vysoce exkluzivní a stále bude sloužit k navazování osobních vazeb. Symbolem pořádání veletržních akcí je stisk rukou,” uzavírá nový šéf Veletrhů Brno.