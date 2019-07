Tomáš Klus v novém klipu reaguje na současné společenské dění

Praha - Současné společenské dění inspirovalo písničkáře Tomáše Kluse k napsání nové skladby Chátrám, kterou vydává společně s videoklipem. Text písně vypráví o pomyslném domě, jehož obyvatelé spolu stále častěji zapomínají mluvit a který chátrá. Klip natočil režisér Marek Štifter v prostředí historické budovy karlínské Invalidovny a u hory Říp. Píseň je nahrána v tempu 89 úderů za minutu (BPM), symbolicky k roku 1989 a letošnímu 30. výročí sametové revoluce. ČTK o tom dnes za tvůrce informovala Vladana Drvotová.

"Píseň Chátrám vznikla pod dojmem z demonstrací, kterých jsem se účastnil a ze kterých mám dobrý pocit především z toho důvodu, jací lidé se na nich potkávají. Sousedské vztahy v tom našem Domě nejsou tak zlé, jak se může zdát na internetu a v internetových diskusích. Spousta lidí je ohleduplných a zajímá se o dění na domovních schůzích, které jsou teď svolávány masově. Když jsem z jedné takové dorazil do našeho domova, tak jsem si sednul ve zkušebně a píseň napsal. Myslím si, že je opravdu potřeba, abychom se o náš Dům začali starat nejenom tím, že budeme opravovat opadané omítky, ale především bychom si měli ujasnit, jak má Dům vypadat a co má lidem, co okolo něj chodí, říct. A otevřít dialog ve všech jeho patrech," uvedl Klus, který se zúčastnil několika demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice a vystoupil i na zřejmě největší demonstrací od roku 1989 na pražské Letné, kterou organizoval spolek Milion chvilek.

Symbolický dům, o němž text Klusovy skladby hovoří, ztvárnily temná zákoutí a rozlehlé chodby kulturní památky Invalidovna, která se nachází v Praze-Karlíně. Za každým rohem se v domě v náznaku odehrává nějaký významný moment z novodobé české historie, například období nacistické nadvlády, komunistické lidové milice nebo události roku 1989. Na konci klipu se Klus i se členy své kapely objeví pod horou Říp. "Žijeme v nejkrásnější zemi na téhle planetě, proto je škoda, abychom se nechali otrávit politikou a médii. To jsme chtěli ukázat i prostřednictvím klipu, že jsme šťastný národ a že zastávka našich předků na Řípu stála za to," podotkl režisér Štifter.

Klus se ke společenské situaci vyjadřuje delší dobu. Loni představil novou píseň Nedá se nic dělat, ve které se vyhraňuje proti premiérovi Babišovi.

Písničkář uvedl, že nebude hrát a vystupovat tam, kde organizátoři využijí peníze od premiéra Babiše, protože je podle jeho názoru "pro tuto společnost nebezpečný". Bojkot se týká i médií společnosti Mafra, kterou Babiš dříve vlastnil a poté převedl do svěřenského fondu. Kluse v jeho aktivitách podpořili mimo jiné Jiří Macháček z kapely Mig 21 a Matěj Ruppert z Monkey Business.