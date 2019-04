Plzeň - Zpěvák Tomáš Klus chystá desku a víc než deset podzimních koncertů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, s níž začal spolupracovat loni. Turné po republice, hlavně po krajských městech, by mělo začít v říjnu a pokračovat do konce roku, řekl ČTK Klus, který s kapelou minulý rok odehrál s filharmonií pět koncertů.

"V květnu s nimi budeme nahrávat desku," uvedl Klus. Samotného jej překvapilo, jak v aranžích Jana Lstibůrka, basového kytaristy Klusovy kapely, písně zní. "Říkal jsem si, tohle jsem fakt napsal, tak to je docela dobré," řekl. Většina podobných crossoverových projektů, v nichž se kříží žánry a styly, funguje podle Kluse tak, že filharmonie jen doprovází kapelu. "Ale Honza to postavil tak, že já 90 procent písní zpívám pouze s orchestrem a aranže jsou přesně dělané jenom pro něj. Takže i lidé z orchestru jsou velmi nadšení, že si zahrají, že to není jen šmidlání do refrénu, protože to jsou vlastně úplně nové skladby," uvedl Klus. Nepůjde jen o skladby z loňské poslední desky Spolu, ale o průřez 17 písní ze zpěvákovy tvorby.

"Práce s filharmonií je strašně zvláštní. Člověk přijde na zkoušku a za dvě hodiny to má ten obrovský orchestr nazkoušené. Jsou to prostě mistři svého řemesla," uvedl. Loňské koncerty označil za fantastické, chodilo na ně úplně jiné publikum než na Klusovu kapelu. "Já jsem z toho byl samozřejmě hrozně nervózní, protože je mi jasné, že je to úplně jiný šálek kávy - moje a klasická hudba. Ale myslím si, že tady k průsečíku došlo velmi dobře právě prostřednictvím Honzy Lstibůrka, který aranže udělal naprosto fantasticky," řekl.

Hudebník pracuje na nové desce, což považuje za nevýhodu. Když přijde do zkušebny a chce si třeba natrénovat písně ze starého repertoáru na nové koncerty, tak u toho většinou moc dlouho nevydrží. "Mě úplně nejvíc naplňuje tvorba, ten tanec múz okolo mě. Takže jsme v konstantním vznikání nové desky," uvedl Klus. Vydání nové desky připravuje na příští rok.