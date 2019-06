Toman zopakoval, že návrh auditu nehovoří o jeho střetu zájmů

Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) dnes před poslanci zopakoval, že návrh auditní zprávy Evropské komise neobsahuje závěr o tom, že by byl ve střetu zájmů. Při dnešním jednání o vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD Toman uvedl, že se spekulacemi o střetu zájmů cítí poškozen, od začátku se podle něho nezakládaly na pravdě.

"Průběžná zjištění v návrhu auditní zprávy DG Agri neobsahují závěr o tom, že by došlo k naplnění střetu zájmů ani k porušení českého zákona o střetu zájmů nebo nového finančního nařízení," zdůraznil Toman. Česko má podle něho pouze poskytnout doplňující informace. "Audit také nenavrhuje ve vztahu k firmě Xaverov jakoukoli finanční korekci," dodal ministr.

Tomanův údajný střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat společnosti Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší. Podnik vede ministrův bratr Zdeněk. Firma dostala zhruba dvoumilionovou dotaci pro dceřinou drůbežářskou firmu Xaverov.

Schůzi k návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu vyvolala pětice stran v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Babiš má podle návrhu jedné z prověrek stále vliv na svou bývalou skupinu Agrofert a jako premiér také na použití peněz unie. Česku podle předběžné zprávy hrozí to, že by mohlo vracet asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš to odmítá a zdůrazňuje, že Česko nic vracet nebude.