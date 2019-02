Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal přihlášku do sociální demokracie. Tímto krokem chce podpořit předsedu Jana Hamáčka a vedení strany před nadcházejícím volebním sjezdem v Hradci Králové. Toman to dnes řekl novinářům v Lidovém domě, sídle ČSSD. O stranické funkce nemá zájem, chce se dál věnovat odborné činnosti. Připomněl, že stanovy ČSSD ani jeho kandidaturu do vedení neumožňují. Toman byl dosud nestraník, kterého do koaliční vlády Andreje Babiše (ANO) nominovala sociální demokracie.

Toman prohlásil, že jeho dosavadní spolupráce s Hamáčkem ve vládě funguje a že pro něj bylo ctí, když ho sociální demokracie loni navrhla do vlády. Nyní chce současnému vedení ČSSD vyjádřit podporu tím, že se stane členem strany. "Rozhodně nemám ambici dělat velkou politiku, já chci podpořit sociální demokracii a chci se věnovat svojí odborné činnosti," řekl ministr. Volební sjezd ČSSD se bude konat v pátek a sobotu v Hradci Králové.

Tomanův krok ocenil i Hamáček. "Mirek Toman splnil slib a podepsal dnes přihlášku do ČSSD. Ministr zemědělství ve vládě prosazuje naše priority a jsem rád, že posílí řady sociální demokracie," napsal šéf ČSSD a ministr vnitra na twitteru. Přidal i fotografii, na níž stojí s Tomanem a jeho vyplněnou přihláškou do strany.

Devětapadesátiletý Toman je považován za člověka blízkého prezidentu Miloši Zemanovi. Ve volbách v roce 2013 byl lídrem Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ) v Ústeckém kraji. Ministrem zemědělství byl i v letech 2013 až 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka, která vznikla ze Zemanovy iniciativy přes nesouhlas většiny stran zastoupených ve Sněmovně a nezískala důvěru poslanců. V minulosti byl prezidentem Agrární i Potravinářské komory.