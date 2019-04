Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) odmítl, že by mohl mít vliv na převod pozemků od státu společnosti Xaverov, kterou většinově vlastní jeho otec. ČTK dnes řekl, že pozemkový úřad při privatizaci rozhodoval na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu. Toman tak neví, co by měl k věci říkat kolegům ze sociální demokracie. V pátek o ní bude jednat předsednictvo ČSSD.

Společnost Xaverov podle zjištění pořadu České televize Reportéři ČT získala na základě smíru se státem 29 pozemků. Klíčovým dokumentem pro spor se stalo v roce 2005 prohlášení ministerstva zemědělství z roku 2005, kdy byl ministrem Petr Zgarba (ČSSD) a Toman byl náměstkem. Resort v něm v rozporu s privatizačními projekty konstatoval, že pozemky patří Xaverovu. "Já jsem tady byl jeden z pěti náměstků. V roce 2006 za pana ministra Mládka zase odcházel jiný dopis, který to zamítal, a já se k tomu nevyjadřoval. To v podstatě vyjadřuje, že to šlo úplně mimo můj záběr," dodal Toman.

Reportéři dohledali zhruba 20 smluv, na základě kterých později prodala společnost Xaverov Miroslava Tomana staršího pozemky Praze a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za celkem 250 milionů korun. Někdejší pražská radní pro majetek Alexandra Udženija (ODS) v pořadu uvedla, že Xaverov využil toho, že na některých z pozemků byly dopravní stavby a město je potřebovalo mít ve vlastnictví.

"Nikdy jsem tam nebyl podílníkem, nebyl jsem tam ani v orgánech společnosti. V podstatě o tom nevím nic, vím to jenom z novin. Já to, co bylo v rámci té reportáže, vidím jako velmi účelové," dodal Toman.