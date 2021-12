Toman: Kůrovcová kalamita je za vrcholem, letos se těžby sníží o 40 %

Praha - Kůrovcové těžby budou letos o 40 procent nižší než v loňském roce, odhadl v rozhovoru s ČTK končící ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Kůrovcová kalamita je tak podle něj za vrcholem. Toman dodal, že stát jedná s vlastníky lesů o budoucím financování lesního hospodářství, jednou z možností je příspěvek na plochu, podobně jako jej mají zemědělci z evropských peněz. V tomto případě by se ale musely najít zdroje v národním rozpočtu.

Loni se v ČR vytěžilo 35,75 milionu metrů krychlových dříví. Letos by jej podle ministra mělo být mezi 28 až 30 miliony metrů krychlových. Z toho by kůrovcové těžby měly činit mezi 17 a 20 miliony metrů krychlových.

Podle Tomana se daří kůrovcové dříví vytěžit a sanovat, množství napadeného dříví se tak snižuje. "V první řadě je to díky práci lesníků. Dále nám pomohlo také počasí a v neposlední řadě to, že jsme přijali opatření, mimo jiné plány podpory, ale třeba také zjednodušení některé administrativy," řekl ministr.

Stát letos vyplatil lesníkům na kompenzace za snížené ceny dříví 3,6 miliardy korun, s předchozími příspěvky jde o zhruba 13 miliard Kč. Na podzim pak ministerstvo prosadilo zvýšení platby na příspěvky na péči o nově vysázené lesy, a to na 16.000 Kč na hektar ročně místo dosavadních 12.000. Do budoucna se diskutuje o zavedení plošného příspěvku ve všech typech lesů. Jestli se tento systém realizuje, bude podle Tomana záviset na nastupující koalici.

Toman také řekl, že Lesy ČR se vrací do zisku. Stát ale nepředpokládá, že by státní podnik odváděl peníze do státního rozpočtu. Ministr řekl, že je třeba navrátit peníze do krajiny prostřednictvím zalesňování. Letos státní podnik, který obhospodařuje zhruba polovinu lesů v ČR, má zalesnit 22.000 hektarů ploch, což je dvojnásobek stavu před kalamitou.

Miroslav Toman (61) byl ministrem zemědělství i v letech 2013 až 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka. V minulosti byl i prezidentem Agrární i Potravinářské komory. Pochází z vlivné podnikatelské rodiny.