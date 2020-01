Toman ještě není člen ČSSD, přijetí do strany se podle něj blíží

Praha - Administrativní problémy stojí podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) za tím, že ani téměř rok po podání přihlášky do ČSSD není členem vládní strany. Toman dnes novinářům při příchodu na zasedání vlády řekl, že se i tak cítí jako sociální demokrat a má informace, že se proces přijetí do strany chýlí ke konci.

Toman je ministrem za ČSSD od června 2018, přihlášku do strany podepsal loni v únoru s tím, že chce podpořit předsedu Jana Hamáčka a vedení strany před tehdejším volebním sjezdem v Hradci Králové. Vstup do strany avizoval už v době, kdy funkci ministra ve vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) přijal.

Ministr ale ani téměř po roce členem vládní strany není. "Před rokem jsem podal přihlášku, tím to pro mě skončilo. Vznikl tam někde nějaký administrativní problém a myslím, že už se to chýlí ke konci," uvedl dnes Toman.

Kvůli zdržení si nedělá starosti. Kdy se stane členem, neví. "Záleží to na sociální demokracii. Já mám takových starostí - zadržování vody, spárkatá zvěř, kůrovec, pozemkové úpravy, těch věcí je spousta, tohle mě nechává klidným. Je to pro mě samozřejmě důležité, ale beru to z hlediska provozního. Zastupuji sociální demokracii a hraji v barvách sociální demokracie bez ohledu, jestli tu průkazku mám," uvedl.

Devětapadesátiletý Toman je považován za člověka blízkého prezidentu Miloši Zemanovi. Ve volbách v roce 2013 byl lídrem Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ) v Ústeckém kraji. Ministrem zemědělství byl i v letech 2013 až 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka, která vznikla ze Zemanovy iniciativy přes nesouhlas většiny stran zastoupených ve Sněmovně a nezískala důvěru poslanců. V minulosti byl prezidentem Agrární i Potravinářské komory.