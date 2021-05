Tom Jones se stal nejstarším mužem na vrcholu britské hitparády

Londýn - Velšský zpěvák Tom Jones se stal nejstarším mužem, který se kdy dostal na vrchol britského žebříčku alb. Rekordu 80letý hudebník dosáhl s deskou Surrounded By Time a překonal tak předchozího držitele, amerického písničkáře Boba Dylana. Ten loni na jaře ve svých 79 letech opanoval britskou hitparádu s albem Rough And Rowdy Ways, píše web The Hollywood Reporter.

Dosud nepřekonanou držitelkou tohoto rekordu je britská zpěvačka Vera Lynnová, která se s kolekcí největších hitů We'll Meet Again v roce 2009 dostala do čela britských hitparád ve věku 92 let.

"Jsem nevýslovně nadšený," řekl Jones organizaci Official Charts Company. "Je skvělé, že mi veřejnost v takovém věku dovolila hudebně se vyjádřit a ukázala svou podporu," uvedl zpěvák.

Surrounded By Time je Jonesovou čtvrtou deskou, která se dostala na vrchol britských žebříčků alb. Naposledy se to zpěvákovi podařilo v roce 1999 s albem Reload. Jonesovo 41. studiové album vydané 23. dubna z čela hitparád sesadilo desku Californian Soil od indie skupiny London Grammar. Jones je také prvním velšským zpěvákem za téměř deset let, který na této nejvyšší příčce slaví úspěchy.

Charismatický Jones proslul hity jako Sex Bomb, Delilah či She's a Lady. Na sklonku roku 1998 dostal Řád britského impéria, v roce 2006 mu královna udělila titul rytíře.