ToI: Hamás při útoku na Izrael zřejmě používal také severokorejské zbraně

Jeruzalém - Ozbrojenci Hamásu během krvavého přepadení jižního Izraele 7. října pravděpodobně používali také zbraně severokorejské výroby. Vyplývá to z videozáznamu zveřejněného samotnými útočníky a také ze snímků zbraní, které Hamásu zabavila izraelská armáda, napsal dnes zpravodajský server The Times of Israel (ToI). Pchjongjang popírá, že by zbraně tomuto radikálnímu palestinskému hnutí prodával.

Video Hamásu analyzovali dva odborníci na severokorejské zbraně. V souladu s analýzou zbraní sesbíraných na bojišti, kterou provedla agentura AP, a také s údaji jihokorejské vojenské rozvědky toto video naznačuje, že Hamás při svém útoku používal ruční protitankový granátomet (RPG) typu F-7, zbraň odpalovanou z ramene obvykle proti obrněným vozidlům.

Tento důkazní materiál podle ToI odkrývá temný svět nelegálních dodávek zbraní, s jejichž pomocí KLDR sužovaná západními sankcemi financuje své zbrojní programy.

Granátomety RPG vystřelují jedinou hlavici a lze je rychle dobíjet, a jsou tak oblíbenou a cennou zbraní gerilových jednotek při rychlých střetech s těžkou technikou. Použití F-7 bylo zdokumentováno v Sýrii, Iráku, Libanonu i v Pásmu Gazy, říká expert na zbraně N. R. Jenzen-Jones, který pracuje jako ředitel poradenské společnosti Armament Research Services.

"Severní Korea dlouhodobě podporuje palestinské militantní skupiny a severokorejské zbraně byly už dříve zachyceny mezi zadrženými dodávkami," řekl Jenzen-Jones agentuře AP.

Hamás navíc zveřejnil fotografie z výcviku svých bojovníků, kteří třímají granátomety s charakteristickým červeným pruhem přes hlavici a dalšími konstrukčními prvky odpovídajícími severokorejským F-7, říká Matt Schroeder, výzkumný pracovník společnosti Small Arms Survey a autor příručky o lehkých zbraních Pchjongjangu. "Severokorejské zbraně u Hamásu pro nás nejsou žádným překvapením," dodal Schroeder.