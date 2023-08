Tobol bude těžký protivník, ale věříme si, řekl plzeňský trenér Koubek

Praha/Kostanaj (Kazachstán) - Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek před čtvrtečním úvodním zápasem závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy v Kostanaji pochválil domácí Tobol, který označil za technický, pohyblivý a dobře organizovaný tým. Podle kouče si ale Viktoria věří a v Kazachstánu chce udělat první krok k postupu do skupiny.

"Víme, že nás čeká těžký protivník, zároveň máme víru sami v sebe," řekl Koubek na tiskové konferenci. "Očekáváme těžké utkání. Plně respektujeme soupeře, máme k němu úctu, víme o jeho kvalitách. Naším cílem je dosáhnout takového výsledku, abychom měli dobrou výchozí pozici pro odvetu v Plzni," přidal jednasedmdesátiletý trenér.

Tobol na cestě do play off v kvalifikaci vyřadil finskou Honku, Basilej a severoirské Derry City. "Přednosti soupeře jsou určitě technická stránka, pohyblivost, dobrá organizace. Mužstvo v každém okamžiku ví, co má hrát. Je dobře vedené a trénované," uvedl Koubek.

V Kostanaji je o čtyři hodiny více, ale Viktoria pokračuje v českém čase. "Po našich zkušenostech i po konzultaci s odborníky jsme se rozhodli zůstat ve svém středoevropském režimu. To bylo to nejzásadnější rozhodnutí. Za dva dny se nemůžete na čtyřhodinový posun adaptovat, to není fyziologicky možné," upozornil Koubek, jenž s výpravou Viktorie v úterý absolvoval téměř desetihodinový let. "Jsem sice starý muž, ale vyrovnal jsem se s tím stejně jako hráči - úplně normálně a dobře," přidal se smíchem.

Těší se na bouřlivou atmosféru, stadion pro 9700 diváků by měl být z velké části zaplněný. "Každý fotbalista to má rád. Zvyšuje to motivaci hráčů a je jedno, že bouřlivá kulisa je na straně domácího mužstva. Hrajeme v takové kulise rádi, jsme na to zvyklí a jenom to prospívá fotbalu," mínil bývalý kouč Hradce Králové, Bohemians 1905, Slavie, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.

Nemá obavy ani z hrací plochy, jejíž kvalitu by mohly ovlivnit očekávané srážky. "Trávník nemůže být horší než v Kosovu (v odvetě 2. předkole proti Dritě). Tam byl opravdu špatný trávník," dodal Koubek, jehož svěřenci před čtvrtečním duelem drží sérii šesti soutěžních výher.