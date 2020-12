Tkáč je znovu akcionářem EPH, majoritu stále drží Křetínský

Praha - Slovenský finančník a jeden ze zakladatelů skupiny J&T Patrik Tkáč se vrátil do akcionářské struktury Energetického a průmyslového holdingu (EPH), kterou opustil v roce 2017. ČTK to dnes řekl mluvčí EPH Daniel Častvaj. Tkáč podle něj aktuálně vlastní 44 procent minus jednu akcii holdingu. Majoritní podíl nadále patří Danielovi Křetínskému a skupině manažerů, kteří v EPH drží 56 procent a jednu akcii. Samotnému Křetínskému, který vykonává manažerskou kontrolu nad holdingem, nepřímo patří 50 procent akcií firmy a jedna akcie.

"Tímto došlo k zániku všech závazků společností Daniela Křetínského z původní akvizice podílu Patrika Tkáče v EPH. Transakce nepodléhá žádnému dalšímu regulatornímu schvalování," řekl Častvaj.

Od roku 2017 Křetínský držel 94 procent akcií holdingu, zbytek patřil členům vedení EPH. Předtím měli Křetínský a Tkáč shodně každý 37 procent akcií holdingu a zbylý podíl ovládali investoři spojení s J&T. Cenu aktuální transakce Častvaj neuvedl.

Návrat Tkáče do EPH inicioval Křetínský, podle kterého to otevře prostor pro další akviziční růst skupiny. Častvaj minulý týden uvedl, že Křetínský nově soustředí svá strategická aktiva včetně EPH do nové holdingové společnosti EP Corporate Group (EPCG). Vzniká také EP Equity Investment (EPEI), pod kterou budou postupně soustředěny investice do menšinových podílů ve firmách s akciemi na burzách.

Podle Křetínského budou na shodnou úroveň 56 ku 44 procentům postupně vyrovnány podíly ve všech společných investicích s Tkáčem s výjimkou mediální skupiny Czech Media Invest (CMI). EPCG transakcí rovněž získá podíl 56 procent ve fotbalovém klubu Sparta Praha, zbývajících 44 procent zůstane ve vlastnictví struktur akcionářů skupiny J&T. Společnosti EP Industries, kde Křetínský působí jako finanční investor a nevykonává manažerskou kontrolu, se změny netýkají a zůstane mimo struktury EPCG a EPEI.

Nová EP Corporate Group se sídlem v ČR postupně přebere přímé a nepřímé podíly Křetínského a manažerů EPH v energetickém EPH, dále v EP Global Commerce (EPGC), v mediální CMI, v EC Investments (ECI) z oboru internetového obchodu a v realitní EP Real Estate (EPRE). EPGC drží menšinový podíl v německé obchodní společnosti Metro.

Společnost EP Equity Investment Sàrl postupně plně ovládne firmu Vesa Equity Investment Sàrl, tedy nepřímo také minoritní podíly ve společnostech Royal Mail, Foot Locker, Casino Guichard-Perrachon a Sainsbury‘s. Spolu s ostatními akcionáři CMI bylo navíc dohodnuto, že EPEI rovněž odkoupí akcie německé ProSiebenSat.1, které nyní drží CMI. Společnost EPEI bude ovládat Křetínský, spoluvlastníky budou Tkáč a manažeři EPH.

EPH byl založen v roce 2009. Společnosti, které jsou součástí skupiny EPH, zaměstnávají okolo 25.000 lidí. Holding zahrnuje přes 70 společností po celé Evropě. Křetínský je podle časopisu Forbes třetím nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 78 miliard korun.