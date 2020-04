TK Svazu průmyslu k oživení ekonomiky po koronaviru - video

Praha - ČTK bude dnes od 13:00 vysílat živý videopřenos z tiskové konference Svazu průmyslu a dopravy ČR, zástupci svazu budou hovořit o krocích potřebných k restartování české ekonomiky zasažené vládními opatřeními proti koronaviru.

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve čtvrtek pro podnikatele spustila první kolo programu COVID II s původním limitem 1,5 miliardy. Živnostníci a podnikatelé mohli žádat o půjčky do 15 milionů. Žádost podalo přes 700 živnostníků a program během tří hodin vyčerpali. Odpoledne byl obnoven se zvýšeným limitem na pět miliard korun a otevřený by měl být do půlnoci v pátek 3. dubna. Druhé kolo by mělo začít 20. dubna.

Zástupci podniků po vyčerpání prvního kola žádostí o bezúročné úvěry žádají zvýšení podpory a zrychlení jejího vyřizování. Vyplývá to z ankety ČTK mezi podnikatelskými svazy.

"V dnešní době o bytí a nebytí podniků rozhoduji nikoli týdny, ale dny. Je proto nemyslitelné, aby firmy, které žádost nestihly podat dnes, musely na další kolo čekat dalších deset dní. Vláda by měla na enormní zájem okamžitě reagovat a vyhodnocení a zahájení dalších kol operativně zrychlit," uvedl ve čtvrtek viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Pokud je k tomu třeba navýšit administrativní kapacitu ČMZRB, tak by k tomu měla vláda okamžitě přikročit, dodal.