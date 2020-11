TK ministra Blatného k hodnocení vývoje epidemie - video

Praha - ČTK bude dnes od 14:00 vysílat TK ministra zdravotnictví Jana Blatného k průběžnému hodnocení vývoje epidemie covid-19.

Testy ve čtvrtek potvrdily v Česku nákazu koronavirem u 13.231 lidí. Je to o asi 2500 méně než ve středu, kdy byl zatím nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie, a zhruba stejně jako minulý čtvrtek. Do bilance obětí přibylo oproti večerním údajům dalších 29 úmrtí, celkový počet zemřelých s covidem-19 se tak zvýšil na 4330. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Nákaza se od začátku března potvrdila u téměř 392.000 lidí, přes 214.000 z nich se už vyléčilo. Momentálně je v zemi 173.343 nakažených. V posledních dnech denní přírůstky nově zjištěných případů výrazně nerostou, ale ani citelně neklesají.