Titulním stranám britského tisku dnes dominuje tvář Trussové, ale i Johnsona

Londýn - Britský tisk začal den po rezignaci premiérky Liz Trussové spekulovat o jejím možném nástupci, kterého do pátku 28. října vybere Konzervativní strana. Dvěma horkými kandidáty ale podle tisku nejsou Rishi Sunak a Penny Mordauntová, kteří v letní volbě vůdce konzervativců získali po Trussové nejvíce hlasů, ale Sunak a Boris Johnson, bývalý premiér, který byl v červenci nucen rezignovat kvůli řadě skandálů.

Konzervativně orientované bulvární listy The Sun a Daily Mail například uvádí své texty o volbě nového premiéra titulky "Rishi versus Johnson". Podle konzervativního The Daily Telegraph Johnson už k volbě sbírá podporu poslanců a v sobotu v 10:30 SELČ se vrátí do Londýna z Karibiku, kde je na dovolené.

Jako o "reálné možnosti" píše o návratu Johnsona i liberální a labouristy podporující The Guardian nebo Daily Mirror, který očekává, že Johnson udělá "senzační pokus" o návrat do Downing Street.

Oproti letní volbě vůdkyně strany a premiérky, která trvala bezmála dva měsíce, bude tento proces výrazně kratší. Konzervativci vyberou nového premiéra za týden. Kandidát se může zúčastnit volby, pokud získá více než 100 hlasů poslanců. Pokud by dostatečný počet získal jen jeden člověk, ve volbě zvítězí automaticky, a to už v pondělí, kdy poslanci budou kandidáty vybírat.

Média se neshodují v tom, zda by Johnson požadované hranice 100 hlasů dosáhl. Konzervativec a podporovatel Johnsona Tim Montgomerie například dnes řekl BBC, že "podle jeho informací by mohl získat až 140", jelikož mnoho poslanců si původně jeho rezignaci vůbec nepřálo.

Johnsonovi naopak příliš nevěří sázkové kanceláře. Ke čtvrtečním 16:00 SELČ přisuzovaly nejvyšší šanci Sunakovi (50 procent), Mordauntové (31 procent) a Johnsonovi (18 procent).

O odstoupení Trussové a jejím pobytu v čísle deset Downing Street pak britští komentátoři napříč spektrem hovoří jako o špatném katastrofickém snu, na který "historie zapomene" (Financial Times), a který Británii přivodily jakési "magické houby" (The Daily Telegraph). V podobném duchu jako opoziční lídr Keir Starmer dnes vyzývá komentátorka Guardianu Polly Toynbeeová k odchodu konzervativců od kormidla.

"Trussová je pryč. Ideologičtí skřeti, které si přivedla, i další členové jejího bratrstva se proti ní obrátili. Další dva roky téhle toryovské katastrofy jsou nemyslitelné," napsala Toynbeeová.