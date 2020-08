Titul z New Yorku po odstoupení Ósakaové slaví Azarenková

Běloruská tenitka Victoria Azarenková s trofejí pro vítězku turnaje v New Yorku, vlevo Japonka Naomi Osakaová.

New York - Japonská tenistka Naomi Ósakaová nenastoupí kvůli zranění k finále turnaje v New Yorku proti Bělorusce Viktorii Azarenkové, jež tak slaví první titul na okruhu WTA po čtyřech letech. Dvojnásobná šampionka Australian Open se naposledy radovala na jaře 2016 v Miami ještě předtím, než se jí narodil syn.

Jednatřicetiletá Azarenková čekala před newyorským turnajem dvanáct měsíců na vítězství na okruhu právě od loňského ročníku Western&Southern Open, které se tehdy konalo v tradičním dějišti Cincinnati. Finále si rodačka z Minsku naposledy zahrála loni v dubnu, celkově slaví 21. titul.

O devět let mladší Ósakaová původně chtěla na protest proti policejnímu násilí v USA z turnaje v New Yorku odstoupit před semifinále, ale organizátoři ji společně se zástupci WTA Tour přesvědčili, aby proti Belgičance Elise Mertensové nastoupila. Při výhře si ale natáhla zadní stehenní sval, který ji nepustil do dnešního finále.

První finále čtyřhry s novou partnerkou Demi Schuursovou z Nizozemska si zahraje Květa Peschkeová, jež bude usilovat o 35. deblový titul v kariéře. Ve finále mužské dvouhry se utkají světová jednička Srb Novak Djokovič s Kanaďanem Milosem Raonicem.