Titul Slovácký řízek získal Cetkovský, snědl 1,5 kg řízku

Staré Město (Uherskohradišťsko) - Největší část z dvoukilového řízku zvaného Sloní ucho dnes snědl ve Starém Městě na Uherskohradišťsku za hodinu sedmatřicetiletý Martin Cetkovský. Spořádal 1,5 kilogramu řízku udělaného z vepřové kotlety. Cetkovský tak získal titul Slovácký řízek 2020, soutěž se konala pátým rokem. Cetkovský ji vyhrál již v roce 2017.

Cetkovský pocházející ze Starého Města se věnuje kulturistice a podle svých slov jí určitě více než lidé běžně dělají. Na soutěž se však nijak speciálně nepřipravoval. "Řízek byl parádní, taktiku jsem neměl žádnou, normálně v klidu kousat, vychutnat si řízek, normálním tempem. Ze začátku to nešlo vůbec do krku, první třetina byla nejhorší, pak už to bylo v pohodě, pak samozřejmě odejdou žvýkací svaly," řekl ČTK po soutěži Cetkovský. Soutěží jedlíků se běžně neúčastní, pouze pojídání řízků ve svém městě.

Do soutěže se zapojila také šestačtyřicetiletá Radka Rizničová, držitelka titulu Uherskohradišťská plechová huba 2019 v soutěži v pojídání chilli papriček. Soupeřem jí dnes v pojídání obřích řízků byl i její osmnáctiletý syn Jakub.

V restauraci Rybníček se předvedl také Radim Dvořáček, který soutěž vyhrál v posledních dvou letech. Do soutěže se nezapojil, v exhibici "sněz, co můžeš" se pokusil za hodinu sníst co nejvíce z obří mísy kuřecích a vepřových řízků, které vážily přes pět kilogramů. Dvořáček vážící kolem 65 kilogramů nakonec snědl přes 3,3 kilogramu řízků. Loni snědl v soutěži dvoukilový řízek za 11 minut a 25 vteřin.