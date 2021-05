Titul je pro Přindiše vstupenkou do reprezentace na zbytek sezony kromě OH

Ivrea (Itálie) - Evropský titul je pro kajakáře Víta Přindiše vstupenkou do slalomářské reprezentace pro zbytek sezony s výjimkou olympijských her, kam se loni kvalifikoval Jiří Prskavec. Čerstvě dvojnásobný evropský šampion má jistotu, že bude moci závodit mimo jiné v červnu na Světovém poháru v Praze a na konci září na mistrovství světa v Bratislavě.

I proto byl vicemistr světa z roku 2017 velmi nervózní při čekání v cíli, jak si povedou jeho soupeři. "Dneska to bylo hodně o tom vítězství. To vítězství přineslo hodně dobrýho. Tohle je úplně sen," pochvaloval si. Jako šampion nemusí o dalších dvou víkendech bojovat o místo v reprezentaci při nominačních závodech na Trnávce a v Praze.

O největší sportovní událost roku ale přijde, protože na OH může startovat jen jeden kajakář za každou zemi a v Česku byl loni suverénní Prskavec. "Po té neúspěšné nominaci jsem spoustu věcí změnil. Vypadá to, že to klaplo, jezdí se mi dobře. Tohle je pro mě skvělý start. Je úžasné, že můžu počítat s celou sezonou. Na to, že ten rok je olympijský, tak furt těch vrcholů je hrozně moc a já se mám na co připravovat," pochvaloval si dvaatřicetiletý Přindiš, který se v silné domácí konkurenci na olympijské hry ještě nikdy neprosadil.

Italská Ivrea mu svědčí, vyhrál zde druhý závod za sebou. Na evropském šampionátu se postupně zlepšoval. V kvalifikaci byl dvanáctý, v semifinále osmý. Mezitím společně s Prskavcem a Hradilkem získal pro Česko zlatou medaili v hlídkách. Dnešní rozestavení branek bylo obtížnější než v kvalifikaci. "Bylo tam víc pasáží, kdy se muselo trochu víc pracovat s vodou. Ta trať byla zajímavá. Celkově ta trať tady je záludná. I když se tady postaví lehké branky, tak je to těžké," dodal šampion.