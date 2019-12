Titul Genderman za prosazování rovnosti žen a mužů má komentátor

Praha - Titul Genderman roku za prosazování rovných podmínek pro ženy a muže získal dnes komentátor Deníku Referendum Petr Bittner. Cenu, kterou uděluje Otevřená společnost, obdržel za analytické komentování příčin a důsledků nerovnosti u konkrétních kauz. Další ocenění připadla komunálnímu politikovi Strany zelených Matěji Michalu Žaloudkovi a spoluzakladateli reportážní skupiny VOXPOT Vojtěchu Boháčovi. ČTK to sdělil Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti.

Ocenění Genderman vzniklo před dvěma lety jako reakce na propad Česka na žebříčku Světového ekonomického fóra, které srovnává podmínky žen a mužů ve 140 zemích. Dalším důvodem byly tehdejší nenávistné reakce na kampaň #MeToo o sexuálním obtěžování a zlehčování násilí vůči ženám. Letos se konal třetí ročník.

"Oceněné nevnímáme jako hrdiny, ale jako demokraticky smýšlející muže, kteří rovnost žen a mužů chápou jako důležitý demokratický princip a něco konkrétního pro něj ve veřejném prostoru činí. Tento přístup není v našem prostředí zdaleka běžný," uvedli pořadatelé. Otevřená společnost se podle své ředitelky Marty Smolíkové snaží zaměřit pozornost na odpovědnost mužů a chce zviditelnit ty, kteří se zrovnoprávnění neobávají a předsudky bourají.

Bittner si titul vysloužil za své texty, v nichž přibližoval význam rovných šancí pro demokratickou společnost. Porota ho ocenila za schopnost analyticky komentovat příčiny a důsledky nerovnosti na pozadí konkrétních kauz. Upozorňoval třeba na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) při své návštěvě jedné z pražských nemocnic diskutoval o vzniku porodního domu výhradně s muži.

Druhá příčka připadla pražskému komunálnímu politikovi Matěji Michalovi Žaloudkovi (Zelení). Podle pořadatelů se zasadil o zohlednění rovných příležitostí při posuzování projektových žádostí v Praze 3. Zřídil improvizovaný dětský koutek ve své kanceláři, aby na jednáních mohli být i rodiče malých dětí.

Boháče porota ocenila pak za to, že upozornil na běžnou praxi, kdy v diskusních panelech na seminářích, konferencích či jiných akcích vystupují jen muži. Podle pořadatelů to vypadá tak, jako by k různým tématům měli co říct jen oni. Boháč jako panelista na jednu z debat dorazil proto v převleku za ženu.

Podle organizátorů rovný přístup a postoj k ženám a mužům není v Česku vždy běžný. Pořadatelé to dokládají třeba na podobě debaty o Istanbulské úmluvě proti násilí na ženách a na odmítavém postoji k její ratifikaci. Důvod vidí mimo jiné v tom, že v politice v Česku rozhodují především muži, kteří problémy žen tolik nevnímají. V iniciativě Genderman vznikl i spot na podporu přijetí úmluvy. Muži ve videu čtou příběhy žen, které se staly terčem fyzického či sexuálního násilí. Na závěr se dozvědí, že oběť sedí proti nim.

Česká cena Genderman vychází ze zahraniční kampaně HeForShe (On pro ni). S ní přišla skupina OSN pro genderovou rovnost (UN Women).