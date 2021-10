Tisk: Výsledek voleb může vyústit v kandidaturu Babiše na prezidenta

Praha - Výsledek sněmovních voleb by mohl vyústit v kandidaturu nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO) v příštích prezidentských volbách. Shodují se na tom komentáře některých českých deníků. Podle deníku E15 je prezidentský úřad jednou z možností, jak si konečný vlastník Agrofertu může nad kondicí své bývalé a budoucí firmy zachovat aspoň neformální kontrolu. Podle Mladé fronty DNES ale musí Babiš nejprve důsledně plnit svou opoziční roli, aby mohl pomýšlet na úspěch.

"Babiš tu je stále a bude tu, dokud si nepojistí světlé zítřky svého svěřenského fondu," píše deník E15. Po případném jmenování premiérem by mohl vládnout klidně i půl roku, přestože by nezískal ve Sněmovně důvěru, dodává list. Jakékoli snahy o prodlužování jeho nelegitimní vlády by ale podle E15 dříve nebo později překazil Ústavní soud. Blíží se však prezidentské volby a Babiš v sobotu nevyloučil, že by v nich mohl kandidovat. "Prezidentský úřad je jistě jednou z možností, jak si konečný vlastník Agrofertu může nad kondicí své bývalé a budoucí firmy zachovat alespoň neformální kontrolu," uzavírá E15.

Podle Mladé fronty DNES rozdělení karet ve Sněmovně a rýsující se středopravicová vláda s podporou Pirátů Babišovi otevírají cestu ke kandidatuře v příštích prezidentských volbách. Aby mohl pomýšlet na úspěch, musí podle MfD nejprve důsledně plnit svou opoziční roli. "Češi, jak známo, mají navíc tendenci vyvažovat. Když bude u moci 'Antibabiš', daleko víc se tím otevírá cesta na Hrad Babišovi," píše deník.

Deník Právo píše, že volby způsobily politické zemětřesení, které sice spočívá v několika drobnostech, které však v součtu znamenají výměnu stráží. Poprvé od založení republiky bude ve Sněmovně chybět tradiční levice. Z devíti stran, které uspěly před čtyřmi lety, v ní zůstává sedm bez komunistů a sociálních demokratů, kteří podle komentátora deníku doplatili na roli "satelitů" ANO. "Mohou si za to sami, varování dostali dost," uvedl list.

LN a Hospodářské noviny si všímají práce, která čeká na budoucí vládu. Podle LN je jen otázkou času, kdy vláda Petra Fialy vznikne. Babiš totiž nemůže nikomu nabídnout víc než Fiala, dodává. Vláda možná bude vznikat rychle a hladce, "to bolestivé, co ji čeká, přijde záhy a tvrdě nejpozději při jednání o rozpočtu". Náraz v podobě rozpočtových úspor, dalšího výrazného růstu cen energií či nárůstu nepřímých daní se může podle LN dostavit nečekaně brzy. "Ne že bychom přáli rodící se koalici nějaký hodně drsný start, či dokonce ztroskotání, jen to nebude takový bezstarostný pochod s mávátky, jak líčili, a hlavně, není pravda, že to nebude nikoho bolet," uzavírají LN.

Také podle HN jako první ekonomický problém bude muset nová vláda vyřešit rozpočet. Ten na rok 2022, který navrhla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), nový kabinet ani při superrychlém vyjednávání nebude moci příliš měnit, ale o to víc práce bude mít příští rok, uvedl deník a doplnil, že žádná z koalic, které jsou vítězem voleb, nešla do voleb s programem, který by realisticky řešil dlouhodobě vyrovnaný rozpočet. "Na sliby zapomeňme. Před námi je nová éra. A i ta bude mít svoje vítěze a poražené," uzavřel list.

Právo v této souvislosti uvedlo, že nové vlády je v současné nelehké době potřeba, nicméně to, jak dlouho se na ni bude čekat, záleží na prezidentovi. A jeho zdravotní stav zůstává velkou neznámou, dodává list.