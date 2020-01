Tisk: Vítězství ODS v příštích volbách je spíš virtuální realitou

Praha - Vítězství ODS v příštích sněmovních volbách je podle komentářů dnešních novin zatím jen slibem stranických lídrů a virtuální realitou, která má k té skutečné hodně daleko. Slovům, že občanští demokraté budou po volbách rozdávat karty, nejenže neodpovídají volební prognózy, ale navzdory oficiálním prohlášením jim nevěří ani řada politiků ODS, píší noviny.

"Staronový předseda ODS Petr Fiala na kongresu slíbil, že ve volbách v roce 2021 vyhraje zápas o Českou republiku, zajistí občanským demokratům vstup do vlády v seniorní pozici a bude rozdávat karty. Jenže je to reálné? Upřímně řečeno příliš ne. Problémy ODS jsou tři - minulost, program a hlavně otázka, jestli současné vedení bude mít dost energie," napsal komentátor Hospodářských novin. Připomněl, že i část delegátů a hostů kongresu v zákulisí neskrývala skepsi, zda lze v příštích volbách porazit ANO Andreje Babiše. "Ne, slušný a inteligentní předseda, trefná kritika vlády a lákavý program k vítězství opravdu nestačí. Pokud ODS současně nenasaje energii a sdělnost reprezentovanou v různých aspektech Pavlem Novotným a Alexandrem Vondrou, může se se 'seniorní pozicí v příští vládě' rozloučit předem. Podobně jako slibující Fiala s pozicí předsedy," uvedl autor článku.

Také komentátor deníku E15 si myslí, že ODS má zatím k tomu, aby byla v příští vládě, dost daleko, natož aby ji přímo sestavovala, o čem mluvil nový první místopředseda strany Zbyněk Stanjura. "Po volebním kongresu dál platí: ODS je nejsilnější z klasických stran. Dokázala se zachránit před krachem, ale její obliba v podstatě stagnuje, osciluje mezi jedenácti a patnácti procenty. A zatím se nedá říct, jestli se to právě v letošním roce změní," dodal.

V kuloárech kongresu by se podle Mladé fronty DNES (MfD) těžko našel někdo, kdo by upřímně věřil ve volební vítězství ODS v roce 2021 a kdo by nepočítal s Babišovou výhrou. Delegáti se podle komentáře listu sice shodli, že ODS by už třetí volební období neměla zůstat v opozici, rozdělil je ale názor na to, kdo by s Babišem účast ve vládě vyjednával a zda by to znamenalo konec stávajícího vedení v čele s Fialou.

Také politolog Josef Mlejnek v Lidových novinách připomněl slova Fialy a Stanjury o vítězství ODS ve volbách, po nichž se stane vůdčí stranou vládní koalice a s ANO bude případně vyjednávat z pozice síly. "Hezky se to členům i přívržencům ODS poslouchá, zatím ale jde o realitu pouze virtuální, ba až příliš virtuální," soudí autor článku. "Do voleb ještě zbývá rok a půl a přihodit se může ledacos, nicméně pouhé silácké rituální vytěsňování nepříjemných skutečností k úspěchu zpravidla nevede," dodal Mlejnek.

Komentář deníku Právo upozorňuje, že Fiala neslíbil přímo vítězství ve volbách, ale že ODS po nich bude rozdávat karty. "To může znamenat sestavení vlády navzdory očekávanému vítězství ANO stejně jako licitování s Andrejem Babišem, při němž by občanští demokraté nedali svoji kůži lacino," uvádí autor komentáře. Dnešní ODS by podle jěho názoru nejspíš neodmítla nabídku k jednání s ANO jako v roce 2017.