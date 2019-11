Tisk: Trup nového letounu firmy Boeing se při testu roztrhl

Seattle - Trup nového letounu 777X americké společnosti Boeing se při zářijovém testu pevnosti struktury roztrhl. Informoval o tom dnes americký list Seattle Times. Boeing podrobnosti testu utajoval, list Seattle Times však získal fotografie ukazující rozsah poškození.

Testovací letoun je už podle listu nepoužitelný. Relativně dobrou zprávou pro Boeing však je, že stroj při zkoušce pouze o jedno procento nesplnil požadované normy. Boeing tak zřejmě nebude muset test opakovat a bude moci regulátorům prokázat pouhou analýzou, že dostatečným řešením bude posílení trupu v oblasti, kde selhal, píše Seattle Times.

Společnost Boeing listu sdělila, že ještě nedokončila podrobnou analýzu zářijového incidentu. Dosavadní poznatky nicméně podle firmy podporují názor, že událost výrazněji neovlivní design letadla či přípravy jeho prvního letu.

Mluvčí podniku rovněž uvedl, že výsledek testu nepovede k dalším průtahům v projektu, který již dříve zdržely problémy spojené s vývojem motoru. Dodal, že první let by se měl uskutečnit začátkem příštího roku a první stroj by měl být dodán zákazníkovi v roce 2021.

Boeing se nyní potýká s komplikacemi kolem letadel 737 MAX, jejichž provoz byl letos v březnu přerušen po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii. Podnik čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří při nehodách zahynuli. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.