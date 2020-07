Tisk: Trump odkladem voleb vytváří kouřovou clonu, provokuje

Washington - Zmínka amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnosti odložení listopadových prezidentských voleb vyvolala bouřlivou reakci amerických médií. Zatímco liberálně zaměřený list The New York Times (NYT) či server Politico Trumpovo sdělení považují za kouřovou clonu v reakci na oznámení bezprecedentního propadu americké ekonomiky, podle některých konzervativních komentátorů se prezident pouze snaží vyprovokovat svoje názorové odpůrce k hysterické reakci. Všichni však svorně upozorňují na to, že Trump nemá k odložení voleb potřebné pravomoci.

Trump ve čtvrtek znovu bez patřičných důkazů na twitteru napsal, že korespondenční hlasování vede k podvodům. "Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně???" pokračoval prezident. Odborníci ale upozorňují, že termín voleb je zakotven v zákoně a o jeho posunu tak může rozhodnout jen Kongres. Trumpovi i jeho viceprezidentovi také vyprší mandát v termínu, který stanovuje ústava USA, a v případě odložení voleb by tedy stejně nemohl zůstat v úřadě.

Politico píše, že Trump svým sdělením na twitteru ohledně možného odkladu voleb převrátil Washington vzhůru nohama jen několik minut poté, co jeho vláda oznámila dosud nejhorší propad ekonomiky USA v historii. K tomu navíc v Kongresu selhala vyjednávání o dalším ekonomickém balíčku na pomoc americkým pracovníkům a zaměstnavatelům, na mnoha místech se nekontrolovatelně šíří koronavirus a Trumpova podpora mezi voliči nadále výrazně pokulhává za jeho demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem. Do voleb přitom zbývá jen něco mále přes tři měsíce.

Politický komentátor NYT Alexander Burns nazval Trumpův návrh předvídatelným a bezmocným. Prezidentův příspěvek podle něj zdůraznil to, do jaké míry je nejmocnější muž světa v poslední době sice hlasitou, ale izolovanou postavou americké vlády a veřejného života v zemi. Trump podle Burnse nedokázal přijít se spolehlivou strategií pro boj s pandemií a nezhostil se tradiční prezidentské role uklidňujícího hlasu v čase ekonomické a zdravotní krize.

Trumpův návrh však kritizovali i někteří jeho tradiční názoroví příznivci, přičemž zřejmě nejostřejší útok přišel od Stevena Calabresiho, spoluzakladatele vlivné konzervativní společnosti Federalist Society. Ten ve slupku v NYT označil Trumpův návrh za "fašistický" a za "základ pro prezidentovo okamžité odvolání z funkce", ačkoliv dosud prezidenta ve většině jeho kauz podporoval.

Řada dalších konzervativních komentátorů však tvrdí, že se prezident sdělením snažil jen vyprovokovat svoje kritiky, kteří již delší dobu vyjadřují obavy z toho, že se Trump podaří průběh listopadových voleb delegitimizovat kvůli obavám z prohry. "Prezident se velmi pravděpodobně snažil vyvolat hysterickou reakci," napsal reportér konzervativního serveru The Daily Signal. Konzervativní komentátor Steve Miller zase uvedl, že Trumpovým cílem bylo "přimět vás i celý mediální aparát psát o tom (odložení voleb), namísto krachu HDP nebo pohřbu (černošského politika) Johna Lewise (...) a jako obvykle, zafungovalo to".

List The Wall street Journal (WSJ) v redakčním komentáři označil Trumpův návrh s odkladem voleb za příšerný a napsal, že pokud se prezident skutečně obává, že listopadové hlasování bude zmanipulované, měl by nechat kandidovat někoho jiného, kdo se nesnaží nalézt výmluvu pro svou případnou porážku.

Demokraté a jejich spojenci však přesto podle WSJ umenšují rizika, která mohou plynout ze špatně zorganizovaného korespondenčního hlasování. Například ve státu New York se v nedávných místních volbách objevila řada problémů s korespondenčním hlasováním, při nichž komise prohlásila za neplatných až 20 procent všech hlasovacích lístků. Odklad voleb by tak podle WSJ za současných okolností jen odložil případné volební fiasko. Guvernéři jednotlivých států by proto měli stanovit dostatečně brzké termíny pro zaslání hlasovacích lístků, aby byly výsledky známé rovnou v den voleb a nedošlo k řadě soudních sporů. Ty by svým rozsahem totiž zřejmě významně překonaly problémy, jež nastaly při přepočítávání hlasů v roce 2000 na Floridě.

V podobném duchu se vyjádřil i sám Trump, když v následném prohlášení svůj předchozí návrh relativizoval. "Nechci odklad. Chci volby. Ale také nechci čekat tři měsíce a pak zjistit, že hlasy úplně chybí a volby nic neznamenají," prohlásil prezident před novináři v Bílém domě.