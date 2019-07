Tisk: Továrna VW, kde se bude vyrábět i Škoda, bude v Turecku

Berlín - Novou továrnu, kde se bude vyrábět několik značek včetně vozů Škoda, chce německá automobilová skupina Volkswagen postavit v Turecku. Napsal to německý časopis Automobilwoche, neuvedl ale žádný zdroj svých informací. Dozorčí rada automobilky podle časopisu ve čtvrtek rozhodla, že továrna bude stát blízko Izmiru. Volkswagen zprávu zatím nekomentoval, uvedla dnes agentura Reuters.

Volkswagen loni v listopadu představil nový pětiletý plán zaměřený na výrobu elektrických aut. Podle tohoto plánu se mají elektrická auta vyrábět v německých závodech v Emdemu, Hannoveru a Cvikově (Zwickau). Současně se kvůli tomu do roku 2023 přesune výroba vozů rodiny Passat do závodu české automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. Z Kvasin by se pak výroba dalších modelů - Škoda Karoq a Seat Ateca - měla přesunout do nově plánovaného závodu.

Původně se mluvilo o tom, že by měl nový závod Volkswagenu stát ve východní Evropě. Média pak uváděla, že automobilka pro tento závod zvažuje Bulharsko nebo Turecko.

Škoda už nemá v České republice dostatečné kapacity a některé její vozy se vyrábějí v jiných továrnách koncernu. V roce 2014 vyrobila Škoda jeden milion aut, zatímco loni dodala celosvětově 1,25 milionu vozů. Tento počet by měl v příštích letech dál výrazně růst. Škoda těží hlavně z poptávky po nových modelech SUV.

Škoda provozuje tři výrobní závody v České republice a vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství. Na Ukrajině a v Kazachstánu vyrábí ve spolupráci s místními partnery.