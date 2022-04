Tisk: Švédsko a Finsko dají v květnu společně najevo vůli vstoupit do NATO

Stockholm/Helsinky - Švédsko a Finsko v květnu společně vyjádří vůli vstoupit do NATO. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na švédská a finská média. Dvojice severoevropských zemí dlouho zůstávala stranou Severoatlantické aliance, po ruské invazi na Ukrajinu ale zásadně změnila svůj dosavadní postoj. Moskva oba státy před vstupem do NATO důrazně varovala.

Švédský list Expressen a finský deník Iltalehti s odvoláním na zdroje blízké jednání uvedly, že se v týdnu od 16. května setkají vrcholní představitelé obou zemí, aby pak veřejně oznámili cíl vstoupit do zatím třicetičlenné obranné aliance. Podle dřívějších informací by měl být finský prezident Sauli Niinistö na státní návštěvě Švédska ve dnech 17. a 18. května.

V obou zemích se po únorovém začátku války na Ukrajině rozproudila debata o tom, jestli kvůli bezpečnosti nebude lepší, aby se staly členy NATO. Tím by jim totiž byla zajištěna kolektivní obrana v případě napadení třetí zemí.

Ve Finsku, které s Ruskem sdílí 1300 kilometrů dlouhou pozemní hranici, už o problematice od minulého týdne debatují poslanci. Podle průzkumů veřejného mínění vstup do NATO podporuje 60 až 70 procent Finů, před ruskou invazí na Ukrajinu to byla jen zhruba čtvrtina respondentů.

Švédsko už dříve avizovalo, že chce mít o možném členství jasno do konce května. Vstup dosud neutrální země do vojenské aliance schvaluje podle posledního průzkumu 57 procent dotazovaných. V březnu se v průzkumu poprvé v historii země pro vstup do aliance vyslovila nadpoloviční většina Švédů.

Rusko oběma státům opakovaně pohrozilo, že jejich vstup do NATO by měl vážné politické a vojenské důsledky.