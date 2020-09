Tisk obvinil Trumpa z neplacení daní, ten informaci popřel

New York - Americký prezident Donald Trump v deseti z uplynulých 15 let neplatil žádné daně z příjmů. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na daňové záznamy. V roce svého zvolení Trump podle listu zaplatil na federální dani z příjmů pouze 750 dolarů (zhruba 17.500 Kč). Stejnou částku zaplatil také v následujícím roce. Prezident informace listu označil za falešnou zprávu.

Trumpovy zprávy pro daňový úřad podle listu vykreslují podnikatele, který inkasuje stovky milionů dolarů ročně, ale vykazuje chronické ztráty, což využívá k tomu, aby se vyhnul placení daní. Ze záznamů rovněž vyplývá, že Trump čím dál více závisí na vydělávání peněz z aktivit, které ho jako prezidenta staví do střetu zájmů, píše The New York Times.

Trump na tiskové konferenci v Bílém domě označil zprávu listu The New York Times za "totální fake news". Prohlásil, že daně platí, neposkytl však žádné podrobnosti, napsala agentura AP. Jeden z právníků prezidentovy společnosti Trump Organization ve vyjádření pro list The New York Times uvedl, že Trump v uplynulém desetiletí zaplatil na daních miliony dolarů.

Trump zveřejnění svých daňových přiznání dlouhodobě odmítá. The New York Times tvrdí, že získal daňové záznamy Trumpa a jeho podniků pokrývající více než dvě desetiletí.