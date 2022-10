Tisk: Nové rakety do raketometů HIMARS jsou pohromou pro pěchotu

Ilustrační foto - Střelba z U.S. M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) během cvičení na Filipínách 13. října 2022.

Ilustrační foto - Střelba z U.S. M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) během cvičení na Filipínách 13. října 2022. ČTK/AP/Aaron Favila

Kyjev - Spojené státy dodaly ukrajinské armádě novou zbraň, rakety M30A1, které jsou určené proti živé síle a které lze odpalovat z již dříve dodaných raketometů M-142 HIMARS a M-270 MLRS, upozornil dnes polský list Gazeta Wyborcza s odvoláním na záběry z bojiště. "Po explozi rakety zasáhnou okolí tisíce wolframových kuliček. V okruhu sta metrů nic nepřežije," popsal deník účinek této zbraně. Její dodání dal do souvislosti s opevňováním a zakopáváním se ruských jednotek na východě a jihu země, kde čelí ukrajinským útokům.

Na Ukrajině je podle deníku momentálně nasazeno 16 raketometů HIMARS dodaných Spojenými státy a deset M-270 z Německa a Británie. Od počátku byly vyzbrojeny raketami M31, které jsou schopné dopravit hlavici s 90 kilogramy trhaviny až 90 kilometrů daleko. Ukrajinci s jejich pomocí ničili ruské sklady s municí a palivy, mosty či velitelství. Dodané raketomety umožnily zastavit ruskou ofenzívu v Donbasu tím, že útočníky odstřihly od zásobování. Ukrajinci podle amerických údajů odpálili rakety na 400 ruských cílů.

Nyní ale válka vstoupila do další etapy a Ukrajinci potřebují zbraně dalekého dosahu proti uskupením ruských sil. Rakety M30A1 sice přepravují méně trhavin, ale bojová hlavice obsahuje skoro 200.000 kuliček ze slitin velice tvrdého wolframu, které výbuch rozmetá do okruhu sta metrů. Kuličky vytvoří "déšť smrti", uvedla Gazeta Wyborcza. Jsou pohromou pro pěchotu. Rakety vybuchnou nad zákopy a kuličky zabíjí vojáky, kteří se v nich pokoušejí krýt. Proniknou nákladními vozy i obrněnými transportéry. S touto zbraní by Ukrajinci měli být podle polského listu schopni zničit nakvap vybudovaná obranná postavení Rusů v Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti. Rakety také zastaví protiútoky motostřeleckých jednotek.

Raketomety mohou ničit i tanky tím, že odpálí střely AT2 SCATMIN, obsahující protitankové miny. I tento druh zbraně byl zpozorován na Ukrajině, poznamenala Gazeta Wyborcza.

Američané nicméně nadále odmítají Ukrajincům dodat rakety ATACSM, které také lze odpalovat z raketometů HIMARS a které mají dolet přes 300 kilometrů. To by Ukrajincům umožnilo ničit cíle na Krymu a v Rusku. Rusové varovali USA, že dodání takové zbraně by znamenalo překročení nepřekročitelné meze a Američané je zjevně nechtějí ještě víc provokovat, dodal polský list.