Tisk: Italský důstojník předával Rusům informace kvůli finančním problémům

Řím - Italský tisk se dnes obsáhle věnuje případu kapitána námořnictva, který je podezřelý, že předával tajné informace ruské rozvědce. Jeho manželka deníku Corriere della Sera řekla, že tak činil kvůli obtížné finanční situaci své rodiny. Voják pracoval na sekci generálního štábu, který se zabývá mezinárodními vztahy a plánováním. Řím také čeká na reakci Moskvy po rozhodnutí vyhostit dva ruské diplomaty.

Důstojník podle vyšetřovatelů pořizoval fotografie stránek dokumentů, jež se mu zobrazovaly na monitoru. Ty pak ukládal na USB nosič a předával je jednomu z ruských vojenských přidělenců při tajných schůzkách v římské okrajové čtvrti Spinaceto, napsal dnes deník La Repubblica.

"Měl neustále obavy, že nám nebudou stačit peníze na pokrytí nákladů, které máme," uvedla manželka zadrženého vojáka. "Jsem si jistá, že si vše dobře promyslel, aby neohrozil národní bezpečnost," dodala žena.

Kolegové na generálním štábu podle informací deníku Corriere della Sera o finančních problémech zadrženého důstojníka věděli. Důstojník živil ze svého platu početnou rodinu se čtyřmi dětmi a platil hypotéku. Podle vyšetřovatelů byli peníze hlavní motivací pro spolupráci s Rusy. Při jeho zadržení se našlo 5000 eur (zhruba 130.000 Kč), informovala policie.

Vojenská prokuratura se domnívá, že námořní kapitán předával informace několik měsíců. Delší dobu ho také sledovaly tajné služby a vojenská policie. Vojenský soud projedná prodloužení vazby. Podle agentury ANSA se vyzrazené informace týkaly vojenských telekomunikačních systémů.

Šestapadesátiletý kapitán začal kariéru na palubě válečných lodí, včetně letadlové lodě Garibaldi. V roce 2010 byl ale převelen do tiskového odboru italského námořnictva, napsal deník La Stampa. Po několika letech byl přeřazen na ministerstvo obrany a pak na generální štáb, a to do třetí sekce, jež se zabývá vojenským plánováním a mezinárodními vztahy. Díky tomu měl také přístup k tajným informacím italské armády a spojeneckých vojsk v NATO.

Řím po středečním rozhodnutí vyhostit dva ruské diplomaty čeká na reakci Moskvy. Při slyšení v parlamentu ministr zahraničí Luigi Di Maio označil počínání Rusů za nepřátelský akt. Vztahy mezi oběma zeměmi byly v posledních letech na dobré úrovni. Členové předchozích vlád premiéra Giuseppa Conteho se Moskvy zastávali v debatách o evropských sankcích. Rusko vloni do Itálie vyslalo kontingent armádních zdravotníků, když země čelila první vlně epidemie covidu-19.