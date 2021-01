Tisíce praktiků chtějí očkovat seniory, vakcínu mají jen desítky

Praha - Zapojit se hned do očkování seniorů starších 80 let proti covidu-10 chtějí tisíce praktických lékařů. Možnost pacienty očkovat dostaly jen desítky ordinací, není dostatek vakcíny a někde o to kraje nemají zájem. ČTK to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Sami praktičtí lékaři měli mít původně přístup k rezervačnímu systému pro očkování v pátek 15. ledna, spuštění pro ně ale bylo odloženo. Očkováni jsou tak podle Šonky většinou mimo tento systém jako zdravotníci v nemocnicích.

Původně praktičtí lékaři nepočítali s tím, že by se do očkování mohli zapojit už v lednu kvůli podmínkám skladování vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Ta musí být dlouhodobě skladovaná při teplotě minus 70 stupňů Celsia, což většina ordinací nesplní. "Ukázalo se, že to jde. Vakcínu nafasují v pondělí a vyočkovat ji musí do pátku," uvedl Šonka.

Situace podle něj není všude stejná, některé kraje jsou k očkování v ordinacích vstřícnější než jiné. Například ve Zlínském kraji spustili pilotní projekt jedné až dvou ordinací v každém okrese, zájem očkovat tam má asi 180 z 290 praktických lékařů v regionu. Třeba v Praze 7 už tamní lékaři naočkovali asi 1200 důchodců. "Problém je, že vakcíny je málo," dodal Šonka. Některé kraje jí podle něj dál do ordinací předávat nechtějí.

"Lékař si pacienty sám obvolá a objedná je. V lékárně v nemocnici předloží seznam a nafasuje vakcínu," popsal postup. V ordinaci s 2500 pacienty je starších 80 let většinou několik set. Každý den musí být počet pacientů dělitelný šesti kvůli počtu dávek v lahvičce. "Někde si pro ně doktoři sami jezdí v pondělí ráno do nemocnice," dodal.

Podle Šonky možnost očkování zatím jen v nemocnicích ve větších městech některým seniorům nevyhovuje, nechtějí nikam daleko cestovat. "Spousta lidí to nechce nebo nemůže podstoupit. Ptají se, kdy budeme mít vakcíny v ordinacích a chtějí si raději počkat," uvedl. To je ale podle lékařů špatné, protože ordinace běžně budou mít vakcínu až v březnu. Osmdesátníky a starší je ale třeba očkovat přednostně, protože v této skupině je nejvíc lidí, kteří nemoci po nákaze mohou podlehnout.

Sami praktičtí lékaři patří jako ostatní zdravotníci spolu se seniory nad 80 let mezi prioritní skupinu, která má být očkovaná nejdříve. Původně pro ně měl být také spuštěn rezervační systém už v pátek 15. ledna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) pak uvedl, že se tak stane do pátku 22. ledna. Přesnější termín zatím podle Šonky stanoven není.

V současné době se zajišťuje očkování praktických lékařů většinou prostřednictvím krajských koordinátorů očkování. "Rozhodně nejsou ještě všichni proočkovaní," dodal Šonka. Například ve Zlínském kraji se už ale podle něj všechny zájemce uspokojit podařilo, podobně je hodně praktiků očkováno také v Jihomoravském kraji.