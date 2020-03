Tisíce lidí přišly o část příjmu, MPSV připravilo kurzarbeit

Praha - Tisíce lidí v Česku v březnu přišly kvůli šíření koronaviru o část svého příjmu či o výdělek. V karanténě skončilo kolem 35.000 lidí. Mnozí rodiče museli zůstat doma na ošetřovném s dětmi, jimž se zavřely školy. Po uzavření restaurací a dalších provozů se úřadům práce začínají hlásit nezaměstnaní. Ministerstvo práce chce propouštění zabránit kurzarbeitem. Zavřené jsou i některé sociální služby. Poskytovatelé péče si stěžují opakovaně na nedostatek ochranných pomůcek. Nákaza se objevila v šesti domovech pro seniory.

Řada pracovišť v Česku zůstala opuštěná. Zaměstnanci se přesunuli do svých bytů a pracují z domova. Mnohým podnikům vláda nařídila zavřít, některé zastavily výrobu samy. Mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková uvedla, že se úřadům už začínají hlásit lidé do evidence nezaměstnaných. Přicházejí i nové žádosti o dávky. Úředníci se snaží vše vyřizovat na dálku.

Předák odborové konfederace Josef Středula ČTK řekl, že odboráři už vědí o případech chystaného hromadného propouštění. Odbory na začátku března přišly s nápadem, že by v případné koronavirové krizi firmám mohl pomoci kurzarbeit. Přidali se k nim i zaměstnavatelé. Ministerstvo práce v první polovině měsíce připravilo návrh, na kterém se shodla tripartita. Kabinet kurzarbeit schválil 23. března, jasnou podobu a pravidla příspěvky od státu ale stále nemají. Odbory a zaměstnavatelé to kritizovali, podle nich je potřeba rychlá pomoc.

Vláda souhlasila s tím, že by stát měl místo zaměstnavatelů platit třeba náhradu mzdy v karanténě. Zatím se zdá, že by poskytl 80 procent, a to jen do určité výše. Rodičům, kteří zůstali doma se školáky, ale ošetřovné doplatí za celou dobu uzavření škol. Budou dostávat 60 procent základu příjmu. Příspěvek 424 korun za den by měli mít i rodiče z řad živnostníků. Osobám samostatně výdělečně činným se odpustí také sociální a zdravotní odvody od března do srpna, a to do výše minimálních záloh.

Zatímco za rychlou přípravu kurzarbeitu či prodloužení ošetřovného ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) sklízela chválu, za přístup k sociálním službám na ni míří kritika. Asociace poskytovatelů a odbory už začátkem března upozorňovaly na to, že v domovech pro seniory chybí ochranné pomůcky. Ministerstvo práce zařízením sice doporučilo, aby si třeba dělala zásoby jídla až na šest týdnů, ochranné prostředky jim ale nezajistilo. Ministryně se bránila tím, že její resort spravuje jen pár domovů a ústavů a všechny ostatní provozují kraje, které by je také měly zásobovat. Hejtmani si stěžovali na váznutí a nedostatečnost dodávek.

Návštěvy v seniorských domovech jsou zakázané a obyvatelé nemohou opouštět areály. Přesto se do některých zařízení nákaza dostala. Podle posledních zpráv se potvrdila u šesti desítek seniorů a seniorek z šesti domovů.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, že zařízení mají vyčlenit desetinu lůžek pro klienty s nákazou či v karanténě a některé prostory izolovat. Asociace poskytovatelů péče upozornila na to, že to všude možné není. Organizace na pomoc seniorům a akademici volají po pravidelném plošném testování obyvatel domovů a personálu.

Seniorům, kteří žijí sami, začali pomáhat dobrovolníci. Obstarávají jim nákupy či jiné pochůzky. Neziskové organizace už vyhlásily sbírky na pomoc lidem, kteří se ocitnou v tísni kvůli dopadům koronavirové krize.