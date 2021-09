Tisíce lidí přišly na mši vedenou papežem Františkem v Šaštíně

Šaštín (Slovensko) - Tisíce lidí od časného rána mířily na pole u baziliky v Šaštíně nedaleko hranic s Českou republikou, aby se zúčastnily mše vedené papežem Františkem v poslední den jeho návštěvy na Slovensku. Ač byl areál pro poutníky otevřený od úterních 22:00, většina lidí na místo mířila brzy ráno, už okolo 5:00 se začínaly tvořit na příjezdových cestách kolony.

Dlouhé fronty se tvořily také u ověřování registrací spojeného s bezpečnostní kontrolou. Organizátoři proto prodloužili vstup do jednotlivých sektorů pro veřejnost o hodinu až do 9:00.

Někteří poutníci však do Šaštína dorazili už v úterý večer. Byl mezi nimi i jednačtyřicetiletý Jan Krobot, který přijel z 200 kilometrů vzdáleného Postřelmova na Šumpersku. "Přijel jsem už v úterý odpoledne, v podvečer jsem se zastavil v bazilice. Když většina lidí odešla, mělo to jinou atmosféru, tehdy jsem se obracel k Bohu," řekl ČTK.

Na pole u baziliky dorazil vybavený karimatkou, spacákem i bivakovacím vakem pro případ nepřízně počasí. "Vybavený jsem dobře, v naší vesnici máme oddíl skautů a jezdíváme do přírody, tak jsem zvyklý," dodal. Noc na poli trávili podle něj spíš jednotliví lidé.

Proud věřících směrem do Šaštína začal zesilovat už okolo páté ráno. Do kolony se dostala i rodina Hirschnerových, která i se dvěma malými dětmi přijela z nedaleké Trnavy. "Cesta, která by nám normálně trvala hodinu, zabrala hodinu a 45 minut. Hodně jsme zvažovali, zda opravdu přijet, dětem je osm měsíců a dva roky, ale vzali jsme to jako společné dobrodružství," poznamenal devětadvacetiletý Viktor Hirschner.

Cesta do Šaštína pro ně znamená duchovní pouť, inspirující je pro ně hlavně osobnost papeže Františka. "Když si odmyslíme to, že je to hlava naší církve, tak to, jaký je to člověk, je pro nás velkým povzbuzením," konstatovala osmadvacetiletá Patricia Hirschnerová.

Zatímco Hirschnerovi vyjížděli do Šaštína ve čtyři ráno, autobusy ze vzdálenějších míst na Slovensku vyjížděly už po půlnoci. "Odjížděli jsme z Lučence v jednu ráno, takže jsme vlastně vůbec nešli spát. Na svatou mši se těšíme od momentu, kdy papež na Slovensko přijel, zatím jsme jej sledovali jen v televizi," podotkla osmasedmdesátiletá Elena Gubániová.

Na dnešní mši je podle pořadatelů přihlášeno 45.000 poutníků, z toho 2629 přijelo ze zahraničí. Původně se přitom počítalo s účastí až 350.000 lidí, zájemci se ale museli předem registrovat a původně mohli na mši přijet jen lidé s ukončeným očkováním. Minulý týden malou část kapacity pořadatelé vyčlenili pro zájemce, kteří se prokážou pouze negativním koronavirovým testem nebo potvrzením o prodělání covidu-19.

Návštěva papeže na Slovensku dnešním dnem končí, po mši František zamíří na bratislavské letiště a odletí zpět do Říma.