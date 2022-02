Tisíce lidí demonstrují v Praze podporu Ukrajině

Praha - Tisíce lidí dnes po poledni zaplnily horní část Václavského náměstí v Praze na demonstraci na podporu Ukrajiny a proti ruské invazi na Ukrajinu. Akci svolal spolek Milion chvilek a jako jeden z prvních vystoupil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, který poděkoval vládě a českému národu za podporu, solidaritu a pomoc Ukrajině. Věří tomu, že jeho země v konfliktu s Ruskem zvítězí. Premiér Petr Fiala (ODS) následně poděkoval přítomným za podporu svobodné, nezávislé Ukrajiny a mimo jiné ocenil to, že svět přijal sankce, které "budou ruské vůdce bolet".

Na úvod demonstrace přítomní drželi minutu ticha za lidi, kteří pokládají za Ukrajinu život. Ukrajinský velvyslanec poté přítomným oznámil, že Ukrajina přečkala další noc, která byla pro všechny tamní obyvatele a vojáky těžká. Tisíce lidí ji podle něj strávily v krytech, protože "kremelský tyran" rozhodl, že má právo zahájit útok na demokratickou zemi. "Budeme ale bojovat za to, abychom zůstali nezávislou demokratickou zemí," prohlásil. Věří tomu, že Ukrajina v tom bude úspěšná.

"Česká vláda patří k těm, které usilují o co nejpřísnější sankce vůči Rusku," řekl následně demonstrantům premiér Fiala, podle kterého je potřeba zastavit ruského prezidenta Vladimira Putina, ničemu jinému než síle, rozhodnosti a odhodlanosti podle něj nerozumí. "Jsem rád, že svět přijal tvrdé, silné sankce, které budou ruské vůdce bolet. Děkuji za to, že nám v tomto úsilí vyjadřujete podporu," dodal Fiala.

Na akci dohlíží policie, která zastavila až po Vodičkovu ulici dopravu, z horní části náměstí se tak stala pěší zóna. Mnozí účastníci mají podle zpravodajky ČTK na klopách modro-žluté stužky a nad hlavami ukrajinské vlajky a transparenty proti ruskému prezidentovi a válce. Nápisy na nich jsou v češtině, ukrajinštině i angličtině a lze na nich číst "Stop Putin", "Nět vojně", "Sláva Ukrajině" nebo "Jsme s tebou Ukrajino". V davu byli vidět i plačící lidé, někteří drželi modré a žluté květiny a skupinky si navzájem nakreslily na tváře ukrajinské vlajky. Po vystoupení velvyslancovy manželky Olgy se mnoho účastníků včetně mužů rozbrečelo. Ve své emotivní řeči požádala mimo jiné o uzavření leteckého prostoru nad Ukrajinou. Dav následně začal skandovat "Close the sky".

Obdobná demonstrace se po poledni konala také v Brně, kde odpůrci ruské invaze na Ukrajinu zaplnili Dominikánské náměstí. Shromáždění svolala Ukrajinská iniciativa jižní Moravy a podle mluvčí městské části Brno-střed Kateřiny Dobešové na něj přišlo asi 5000 lidí. Vystoupila tam i primátorka Markéta Vaňková (ODS), která připodobnila Putina k Voldemortovi, padouchovi z knih o kouzelníku Harrym Potterovi. V podvečer se mají demonstranti sejít i Českých Budějovicích.

Organizátoři pražské akce v pozvánce na demonstraci uvedli, že bezbřehá agrese a rozpínavost ruského prezidenta Vladimíra Putina nesmí zůstat bez odezvy. Apelovali na lidi, aby nebyli lhostejní k osudu nezávislé suverénní Ukrajiny a jejích občanů. "Společný postup demokratických států a mezinárodních institucí a aktivita občanské společnosti je teď důležitější než dřív. Putinova touha po moci se, očividně, na hranicích Ruska nezastaví. Právě teď se bojuje o svobodu celé Evropy. Právě teď jde o bezpečí každého z nás," napsali.

Boje s útočící ruskou armádou trvají na Ukrajině čtvrtým dnem. Putinovi vojáci postupují z různých směrů do nitra země. Obránci stále drží ukrajinskou metropoli Kyjev, kterou se ruské jednotky snaží obklíčit. Bojuje se o druhé největší město Charkov. Ruské jednotky podle agentur postoupily u Chersonu na jihu země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek večer nařídil všeobecnou mobilizaci, zemi tak nesmějí opustit muži od 18 do 60 let. Dnes Zelenskyj vyzval cizince, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která by se poté zapojila do boje proti ruské agresi.

Před ruskou ambasádou v Praze protestovalo proti invazi na 300 lidí

Na výročí zavraždění někdejšího vicepremiéra a disidenta Borise Němcova dnes u ruské ambasády v Praze protestovalo proti invazi na Ukrajinu na 300 lidí. Podle vyjádření přítomných policistů jsou před ambasádou někteří z protestujících vytrvale už ode dne invaze ve čtvrtek a přespávají před ní.

Na vstupní bráně do komplexu velvyslanectví Ruské federace vlaje velká ukrajinská zástava. Zdi okolo komplexu jsou posprejované nápisy jako "Velvyslanectví pekla" nebo jsou potřísněné rudou barvou.

Každý přednes ukrajinští, čeští i ruští řečníci zakončili ukrajinským vlasteneckým zvoláním "Sláva Ukrajině!", na který dav protestujících odpovídal druhou polovinou zvolání "Hrdinům sláva!". Protestující někdy ke zvolání připojili jako třetí část i "Rusko bude svobodné!" nebo "Nechť je mír!".

"Jsem ruský občan a dnes se za to stydím. Ruská válečná lodi, jdi se vymrdat!," uvedl dnes jeden z ruských řečníků. Vulgární prohlášení o ruské válečné lodi pronesl v den invaze jeden z ukrajinských pohraničníků Hadího ostrova, strategického bodu v Černém moři u hranic s Rumunskem, jako odpověď na výzvu ruských agresorů Ukrajincům vzdát se. V řádu hodin se stalo mezinárodním symbolem ukrajinského lidu vzdorujícího ruské invazi.

Většina demonstrantů se následně přesunula na dnešní hlavní demonstraci, která se koná na Václavském náměstí.