Tiraspol kompletně obměnil kádr, ale nepodceňoval bych ho, řekl plzeňský Havel

Praha - Přestože fotbalisté Tiraspolu oproti minulé sezoně, v níž šokovali vítězstvím nad Realem Madrid, téměř kompletně obměnili kádr, plzeňský obránce Milan Havel si nemyslí, že by kvůli tomu byli snadnějším soupeřem. Sedmadvacetiletý český reprezentant moldavského šampiona před úterním úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů nepodceňuje, varoval před jeho ofenzivními hráči.

Šeriff vloni na podzim senzačně vyhrál ve skupině v Madridu nad pozdějším vítězem Ligy mistrů 2:1, mužstvo ale už opustily téměř všechny tehdejší opory. Ze základní sestavy proti Realu nenastoupil minulý týden v odvetě 2. předkola proti Mariboru nikdo.

"Tým se kompletně obměnil oproti minulé sezoně, v níž hráli skvěle. Viděl jsem je v televizi. Ale vůbec bych je nepodceňoval, naopak. Mají hodně šikovných hráčů. Jsou spolu možná trochu kratší dobu, ale určitě nás nečeká nic jednoduchého," řekl novinářům Havel před odletem do Kišiněva, kde se zápas odehraje.

Tiraspol v předchozích dvou předkolech po bezbrankových remízách venku pokaždé zvítězil v domácí odvetě 1:0. "Nedali v těch utkáních moc branek, ale vepředu mají moc šikovné hráče. Musíme si na ně dát pozor, vyvarovat se zbytečných chyb a odvézt si ten nejlepší výsledek do odvety v Plzni," prohlásil Havel.

Západočeši po postupu přes Helsinky z 2. předkola získali jistotu účasti minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Havel ale věří, že Viktoria dojde v kvalifikaci dál a nejlépe vybojuje postup do hlavní fáze Ligy mistrů. K tomu potřebuje vyřadit tři soupeře.

"Samozřejmě jsme rádi za to, že máme jistotu pohárů na podzim, ale my bychom rádi šli dál. Uděláme pro to co nejvíc a budeme se snažit postoupit. Řekl bych, že skupina Ligy mistrů je ale furt daleko," uvedl Havel.

Šeriff hraje domácí zápasy v azylu v Kišiněvě, protože Tiraspol leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu. "Těžko říct, jestli to bude naše výhoda. Už tam odehráli pár zápasů, teď tam navíc hráli ligu. Určitě to nebude rozhodující. Viděl jsem nějaké záběry z předchozího předkola proti Mariboru, atmosféra určitě bude dobrá," řekl Havel.

Jeho týmu nevyšla víkendová generálka. V sobotu v úvodním kole ligové sezony Viktoria prohrávala v Teplicích 0:2 a nakonec remizovala 2:2. "Všichni víme, že první půle se nám absolutně nepovedla. Naopak druhá už ano. Tým ukázal charakter. Za stavu 0:2 jsme se nevzdali a mohli to dokonce otočit. Ukázali jsme si chyby při inkasovaných brankách, stejně tak kolik šancí jsme měli. Nepamatuji si, že bychom jich někdy měli tolik. Rozebrali jsme si to u videa a teď už řešíme jen Tiraspol," dodal Havel.

