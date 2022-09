Tinder po deseti letech provozu nezvládá nalákat novou generaci uživatelů

Washington - Nejpoužívanější seznamovací aplikace Tinder má po deseti letech provozu potíže nalákat nové uživatele. Generace narozená po začáku nového tisíciletí dává přednost jiným způsobům on-line seznamování, a Tinder proto v nové dekádě provozu plánuje inovace, kterými chce mladé lidi nalákat.

Tinder spustil svou aplikaci ve Spojených státech 12. září 2012 a mezi mladými lidmi hledajícími lásku nebo flirt si rychle našel oblibu. Aplikace uzpůsobená mobilním telefonům za sebou nechala podobné služby vytvořené pro obrazovky počítačů a uživatelům nabídla jednoduchý systém odmítnutí či schválení jedním pohybem palce při výběru potenciálních partnerů.

V roce 2021 klesly počty stažení Tinderu o pět procent na 70,7 milionu, píše list Financial Times. Oproti tomu podobné služby aplikace Bumble nebo dva roky starého projektu Thursday pozorují stabilní nárůst počtu uživatelů. Ačkoliv Tinder změnil strukturu vedení firmy nebo vsadil na virtuální setkávání, počet nových klientů se podle Garyho Swidlera, finančního ředitele společnosti Match Group, která Tinder vlastní, nevrátil na úroveň před pandemií covidu-19.

"Musíme lidem dát nový důvod, proč přijít do kategorie (seznamovacích aplikací), už nějakou dobu neměli nic nového a vzrušujícího," říká Swidler. Co se týče inovace, Tinder vsází na technologii metaverse, tedy futuristický digitální svět. Do aplikace také vnáší herní prvky a v posledních letech najal řadu vedoucích pracovníků od předních vývojářů jako Zynga nebo Electronic Arts. Reakce uživatelů například na virtuální měnu určenou k nákupům v rámci aplikace ale byla spíše odmítavá.

Výzvou pro Tinder zůstává, jak zaujmout takzvanou generaci Z. Přes 90 procent mladých lidí seznamovaní aplikace frustrují, uvádí specializovaná agentura YouthSight, a řada z nich po vztahu netouží - 40 procent respondentů uvedlo, že jsou bez partnera spokojení.

Tinder má špatnou reputaci kvůli kultuře zaměřené spíše na známosti na jednu noc než na dlouhodobý vztah, uvádí 24letá influencerka Millie Shieldsová. Podle Swidlera jde o stereotyp, kterého je těžké se zbavit, platforma se podle něj ale snaží soustředit na utvoření bezpečného a pozitivního prostředí. Tento rok například plánuje spustit předplatné zaměřené na ženy.

I přes kritiku zůstává Tinder i po deseti letech provozu nejpoužívanější seznamovací aplikací. Dostupný je ve 190 zemích světa včetně Česka a funguje ve více než 40 jazycích. Aplikaci si od uvedení trh stáhlo přes 530 milionů lidí.