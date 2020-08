Tichý společník režiséra Göbla bude v kinech v říjnu

Zlín - Film Tichý společník režiséra Pavla Göbla bude uveden v kinech 1. října. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila výkonná ředitelka zlínské filmové kanceláře Magdaléna Hladká. Film se loni natáčel ve Zlínském kraji.

Tragikomedie je zasazená do prostředí podhorské vesnice, která řeší problém se zaplněným hřbitovem. V hlavní roli hrobníka, námezdního drvoštěpa a opilce Miry Maliny se představí Ondřej Malý. V rolích Lenky a jejího otce diváci uvidí Kláru Issovou a Boleslava Polívku. Ve filmu hrají i herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti.

Pavel Göbl a Roman Švejda natočili v polovině 90. let jako společný absolventský film na zlínské filmové škole snímek o hrobníkovi, který se z lenosti rozhodl hroby nekopat, ale vrtat a pochovávat nebožtíky svisle. Göbl motiv později začlenil do scénáře, který napsal před více než deseti lety, poté je přepsal na novelu, která získala cenu Magnesia Litera a nominaci na cenu Josefa Škvoreckého, zaujala zejména prací s jazykem a nářečím. Děj je zasazen do regionu Uherskobrodska, oblasti Kopanic.

Göbl režíroval také snímky Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí, Veni, vidi, vici nebo pohádku Kovář z Podlesí.