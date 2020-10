Thomas si při pádu zlomil pánev, na Giru skončil

Catania (Itálie) - Předloňský vítěz cyklistické Tour de France Geraint Thomas odstoupil před 4. etapou z Gira d'Italia. Lídr týmu Ineos Grenadiers a původně jeden z favoritů na celkové vítězství měl v pondělí těžký pád, při němž utrpěl zlomeninu pánve.

Thomasovy šance na úspěch na Giru ukončil krátce po začátku 3. etapy v Enně odhozený bidon, na nějž ještě v neutrální zóně před ostrým startem najel. Britský cyklista ve vysoké rychlosti upadl a bolestivě si poranil levou stranu těla. Etapu s cílem na sopce Etně sice dokončil, ale se ztrátou více než dvanácti minut na vítěze.

Krátce po dojezdu se Thomas podrobil základnímu rentgenovému vyšetření, které neodhalilo žádnou zlomeninu. Tým nechal jeho pokračování v závodě otevřené do dnešní další kontroly, při níž byla objevena fraktura pánve.

"Geraint se dnes podrobil vyšetření magnetickou rezonancí, které odhalilo malou nedislokovanou frakturu ve spodní části pánve, kterou nezjistil včerejší rentgen. Pro jistotu jsme ho stáhli ze závodu, protože to je zranění, které se může lehce zhoršit," uvedl týmový lékař Phil Riley.

"Je to k naštvání. Cítil jsem se stejně dobře, ne-li lépe, než když jsem vyhrál Tour," uvedl Thomas, jenž do poslední chvíle počítal s pokračováním v závodě. "Rozhodně jsem chtěl dnes odstartovat. Chtěl jsem klukům pomoci v příštích dnech třeba vyhrát etapu, ale uvnitř jsem cítil, že něco není v pořádku. Proto jsme šli na to další vyšetření," popsal čtyřiatřicetiletý Velšan, pro něhož tak nejspíš skončila sezona.

Thomas měl původně startovat na Tour de France, ale kvůli špatným výkonům v generálce Critérium du Dauphiné ho tým nasadil až na Giro. Před ním ukázal formu celkovou druhou pozicí v etapovém závodě na Tirrenu Adriaticu a čtvrtým místem v časovce na mistrovství světa. Znovu čtvrtý byl v sobotní zahajovací časovce Gira a do pondělní etapy odstartoval jako třetí muž průběžného pořadí.

Slavný italský závod pro Thomase skončil předčasně vinou zranění už podruhé. V roce 2017 musel odstoupit několik dnů poté, co upadl kvůli špatně zaparkovanému motocyklu.