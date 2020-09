Thiem věří, že se mu po titulu na US Open bude hrát lépe

Tenista Dominic Thiem slaví první grandslamový vavřín. Rakouský hráč ovládl letošní US Open po vítězství ve finále nad Němcem Alexandrem Zverevem.

Tenista Dominic Thiem slaví první grandslamový vavřín. Rakouský hráč ovládl letošní US Open po vítězství ve finále nad Němcem Alexandrem Zverevem. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Celý život zasvětil tenista Dominic Thiem touze po grandslamovém titulu. Dlouho si myslel, že může uspět na antuce, ale postupně začal věřit, že dokáže zvítězit i na tvrdém povrchu. Premiérový triumf z turnajů velké čtyřky získal v neděli na newyorském US Open po velkém obratu ve finále.

"Splnil jsem si životní cíl, o kterém jsem snil od začátku kariéry, postupně se k němu přibližoval a uvědomoval si, že bych ho jednou mohl dosáhnout," řekl Thiem po vyčerpávající čtyřhodinové finálové bitvě s Němcem Alexanderem Zverevem. "Celý život jsem tomu zasvětil a teď je z toho senzační skutečnost," zářil Rakušan.

Za úspěch děkoval svému týmu v čele s chilským koučem Nicolásem Massúem, bývalým devátým hráčem světa a olympijským vítězem z Atén 2004. "A celé mé rodině. Není to jen můj úspěch, ale všech lidí okolo mně. Teď nastal den, kdy jsem jim vrátil tu obrovskou podporu za všechny ty roky," řekl sedmadvacetiletý Thiem.

Dlouho si myslel, že na grandslamový titul dosáhne na pařížské antuce, tak jako jeho rakouský předchůdce Thomas Muster. Na Roland Garros hrál dvakrát finále, ale loni i předloni prohrál s fenomenálním Španělem Rafaelem Nadalem.

"V minulé sezoně jsem si uvědomil, že můžu hrát dobře i na tvrdém povrchu, že i na něm moje hra funguje," řekl a jeho nabyté sebevědomí se projevilo letošní účastí ve finále Australian Open. A nyní drží v rukou trofej pro krále US Open. "Už pro mě není překvapením, že to není na Roland Garros. A je jedno, odkud je. Důležité je, že ji mám."

Do boje o titul vstupoval Thiem v roli favorita. Zatímco Zverev hrál první velké finále, on měl za sebou už tři. "Ale žádná výhoda to nebyla. Byl jsem tak nervózní, že jsem první dva sety hrál nic moc," poukázal na fakt, že prohrával 0:2.

Duel se mu podařilo otočit a zvládl i rozhodující pátý set, v kterém už prohrával 3:5 a soupeř podával na výhru. Navíc ho začaly chytat křeče. "Nějak se mi to povedlo, víra a touha zvítězit byly silnější než stav těla. Jsem přešťastný," uvedl Thiem.

Všichni grandslamoví šampioni říkají, že nejtěžší je uspět poprvé. I Thiem doufá, že si nyní otevřel cestu k dalším triumfům. "Už jsem měl skvělou kariéru, lepší, než jsem čekal, ale pořád jsem měl v hlavě, že něco chybí. Teď očekávám, že se mi bude na grandslamech hrát lehčeji a uvolněněji, jelikož se díra zaplnila," dodal.